NASA udostępnia interaktywną mapę statków kosmicznych

Narzędzie Eyes on the Earth wizualizuje pozycje satelitów NASA i dostarcza dane naukowe o Ziemi.

Narzędzie do trójwymiarowej wizualizacji w czasie rzeczywistym umożliwia użytkownikom śledzenie satelitów NASA, a także zapoznanie się z dostarczanymi przez nie danymi naukowymi o Ziemi.

NASA Eyes on the Earth zostało niedawno zaktualizowane i zapewnia jeszcze bardziej fascynujące wrażenia. Dzięki niemu możesz śledzić parametry życiowe planety — od dwutlenku węgla i tlenku węgla po poziom morza i wilgotność gleby — a także satelity Ziemi. Do wyboru jest osiem parametrów zawierających informacje na temat roli, jaką każdy z nich odgrywa.

Zaktualizowana wersja narzędzia informuje także o ważnych wydarzeniach w świecie przyrody. Możemy zobaczyć szczegóły dotyczące maksymalnych prędkości wiatru podczas burzy tropikalnej, skutków pożaru w północnej Kalifornii, a nawet skalę rozkwitu fitoplanktonu w Nowej Zelandii. Jon Nelson, kierownik grupy ds. zastosowań i rozwoju technologii wizualizacji w NASA dodaje:

Dzięki najnowszym postępom technologicznym jesteśmy w stanie wykorzystać te innowacje do łączenia większej ilości danych i obrazów, aby użytkownicy mogli wizualizować, jak nasza planeta stale się zmienia.

Wystarczy kliknąć ikonę statku, który nas interesuje, a wraz z podstawowymi informacjami o misji zobaczymy jego interaktywny model 3D, który pozwoli przyjrzeć się mu z bliska. Możesz na przykład zapoznać się z niedawno wystrzelonym satelitą Landsat 9, a także dwiema nadchodzącymi misjami: NISAR i SWOT.

Źródło: nasa.gov