NASA zabiera chętnych w podróż po Marsie

NASA umożliwia wirtualną podróż po powierzchni Marsa z łazikiem Perseverance.

Nowe narzędzie to interaktywne doświadczenie 3D, które można wypróbować będąc w jakimkolwiek miejscu na Ziemi. Parker Abercrombie z NASA Jet Propulsion Laboratory uważa, że:

Łazik Perseverance, który przebywa na planecie od lutego tego roku, aktualnie bada krater Jezero i zbiera dowody na istnienie mikrobiologicznego życia, a nawet skutecznie pobiera pierwsze próbki tamtejszych skał. Wirtualna podróż, do której zachęca NASA, oferuje fanom kosmosu lepsze zrozumienie miejsc, które eksploruje podczas swojej misji.

To świetna okazja, aby opinia publiczna śledziła misję, używając tego samego rodzaju narzędzi do wizualizacji, co naukowcy.