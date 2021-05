NASA – zobacz lot Ingenuity na Marsie w 3D!

Naukowcy z NASA opublikowali właśnie film 3D, na którym możemy podziwiać lot helikoptera marsjańskiego Ingenuity w pełnej krasie. Efekt robi wrażenie.

W ostatnich tygodniach Mars stał się centrum zainteresowania zarówno wszystkich fanów kosmosy, jak i dużej części naukowców, w tym tych, z amerykańskiej agencji kosmicznej. Nic jednak dziwnego, skoro na czerwonej planecie znajduje się kilka, należących do nich maszyn. Dwie z nich niemal stale dostarczają nam nowych, ciekawych materiałów, a mowa oczywiście o łaziku Perseverance oraz helikopterze Ingenuity i ich ciekawej współpracy.

Podczas, gdy Ingenuity zapisał się w historii, dzięki wykonaniu pierwszego, kontrolowanego lotu na planecie innej niż Ziemia (więcej na temat tej wyjątkowej chwili znajdziecie tutaj), to właśnie jego towarzysz uwiecznił i przesłał nagranie z tego wydarzenia.

Teraz natomiast, naukowcy z JPL (Jet Propulsion Laboratory – należące do NASA centrum badawcze, zajmujące się misjami na Marsie) stworzyli z przesłanych przez marsjański łazik obrazów film w 3D, przedstawiający trzeci lot Ingenuity na Marsie.

Oczywiście, aby móc w pełni cieszyć się publikowanym materiałem, należy dysponować odpowiednim do tego gadżetem, w postaci, takich jak te, rozdawane w kinie. Efekt, jest jednak tego wart.

