NAVITEL R300 GPS – kamera z wbudowanym modułem GPS i fotoradarami

Firma NAVITEL, dostawca wiodących rozwiązań na rynku elektroniki samochodowej wprowadza do sprzedaży nowy wideorejestrator - model R300 GPS. Urządzenie wyposażono w cyfrowy prędkościomierz, informacje o fotoradarach, wbudowany moduł GPS i sensor optyczny z obsługą night vision

NAVITEL R300 GPS to kompaktowy wideorejestrator, który nagrywa filmy w Full HD, w 30 klatkach na sekundę. Użytkownik może podejrzeć zarejestrowany materiał przez 2-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii TFT. Za stabilną pracę urządzenia odpowiada procesor MSC8336 oraz sensor optyczny GC2053 z obsługą night vision. Kamera wykorzystuje jedną z najbardziej wydajnych technologii kompresji obrazu - H.264. Pliki wideo zapisywane są w formacie .MOV.R300 GPS obsługuje karty microSD o maksymalnej pojemności 64 GB. Kąt widzenia obiektywu wynosi 140°. W menu wideorejestratora dostępne są trzy tryby: nagrywania, aparatu i odtwarzania.

Wbudowany czujnik przeciążeń G-Sensor rejestruje i chroni materiał wideo zarejestrowany podczas wypadku, gwałtownego przyspieszenia, hamowania lub kolizji. Nagrany incydent zapisywany jest automatycznie w pamięci urządzenia. Sprzęt oferuje dwie niezwykle przydatne funkcje dodatkowe – cyfrowy prędkościomierz oraz informacje o fotoradarach.

Cyfrowy prędkościomierz służy do wyświetlania aktualnej prędkości pojazdu, obliczonej na podstawie sygnału GPS oraz czasu. W menu wideorejestratora dostępne są dwa tryby: prędkość i prędkość + czas. Informacje o fotoradarach mają na celu ostrzegać użytkownika o istniejących ograniczeniach prędkości. Po uruchomieniu funkcji ekran rejestratora wyświetla aktualną prędkość i czas na czarnym tle. W obszarze pracy urządzenia znajdują się informacje takie jak: aktualna prędkość, ikona fotoradaru, pasek postępu ruchu w obszarze fotoradaru oraz dystans do fotoradaru.

- Rynek wideorejestratorów w Polsce rozwija się w dynamicznym tempie. Staramy się nadążać za zmianami, stąd decyzja o wprowadzeniu kolejnego urządzenia do regularnego portfolio.R300 GPS to obecnie najtańsza kamerka na rynku, którą wyposażono w cyfrowy prędkościomierz oraz ostrzeżenia o fotoradarach.Wideorejestrator oprócz nagrywania filmów w wysokiej jakości oferuje szereg funkcji dodatkowych. Podczas podróży każdy kierowca otrzymuje możliwość wyświetlania aktualnej prędkości pojazdu oraz informowania o istniejących ograniczeniach prędkości.Sprzęt zdecydowanie wyróżnia się na tle innych urządzeń w przedziale cenowym od 200 do 300 złotych – mówi Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE.

W zestawie z wideorejestratorem znajdują się dodatkowe akcesoria: uchwyt samochodowy, ładowarka 12/24 V, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz licencja nawigacyjna na smartfon z mapą Europy, na okres 12 miesięcy. NAVITELR300 GPS jest już dostępny w regularnej sprzedaży. Sugerowana cena kamerki – 249 złotych.