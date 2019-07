NAVITEL R400 NV – nowy asystent drogowy

Firma NAVITEL, znana z urządzeń przenośnych dla kierowców prezentuje nowy wideorejestrator – model R400 NV. To czwarta kamerka samochodowa z sensorem night vision w regularnym portfolio producenta.

NAVITEL R400NV rejestruje filmy w rozdzielczości Full HD, przy użyciu standardu kompresji H.264. Pliki zapisywane są w formacie .MOV. Kąt nagrywania wynosi 120°. Kamerę wyposażono w 2,7-calowy wyświetlacz TN o rozdzielczości 960x240. Za stabilną pracę urządzenia odpowiada procesor MStar MSC8336 i sensor optyczny SC2363 z obsługą night vision. R400 NV obsługuje karty microSD do 64 GB. Soczewkę obiektywu wykonano z 4-warstwowego szkła.Jeśli kamera jest podłączona do źródła zasilania, nagrywanie rozpocznie się automatycznie po uruchomieniu zapłonu. Wbudowany czujnik przeciążeń (G-Sensor) wykrywa i zabezpiecza materiał wideo w przypadku zagrożenia na drodze. Działanie czujnika jest proste – włącza się on przy gwałtownym hamowaniu, przyspieszaniu, bądź rotacji pojazdu.

Przydatną funkcją z punktu widzenia kierowcy jest tryb parkingowy. Wideorejestratorwykrywa ruch w polu widzenia kamery i rozpoczyna nagrywanie nawet podczas nieobecności kierowcy w samochodzie.

- W tym roku zdecydowaliśmy się postawić na rozwój kategorii wideorejestratorów. Zależy nam na komforcie użytkownika i wprowadzaniu innowacyjnych urządzeń, czego dowodem jest czwarta kamera samochodowa z sensorem night vision. ModelR400 NV wyróżnia się spośród konkurencji kompaktowymi wymiarami i zaawansowaną optyką. Dodam, że sprzęt idealnie wpisuje się w naszą strategię sprzedażową nie tylko ze względu na cenę końcową, ale przede wszystkim jakość wykonania i uniwersalność – opowiada Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE.

W zestawie z wideorejestratorem znajdują się dedykowane akcesoria – uchwyt na przyssawkę, uchwyt na taśmę 3M, ładowarka samochodowa, kabel mini-USB, ściereczka z mikrofibry oraz bonus w postaci licencji nawigacyjnej na smartfon/tablet z mapą 47 krajów Europy. NAVITELR400 NV jest już dostępny w sieciach sklepów z elektroniką użytkową. Sugerowana cena kamery –199 złotych.