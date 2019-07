NAVITEL R650 NV - wideorejestrator z sensorem optycznym SONY STARVIS

Firma NAVITEL prezentuje nowy wideorejestrator. W modelu R650 NV producent zdecydował się zastosować zaawansowany sensor Sony STARVIS z obsługą night vision.

NAVITEL R650 NV to 2-calowa kamera samochodowa, która nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD, w 30 klatkach na sekundę. Pliki zapisywane są w formacie .MOV. Urządzenie wyposażono w procesor NOVATEK NT96658 i sensor optyczny SONY 307 - z obsługą night vision. Czujnik obrazu Sony STARVIS umożliwi uzyskanie wyraźnego materiału wideo zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy przy gorszych warunkach oświetleniowych. Sprzęt obsługuje karty microSD do 256 GB. Kąt widzenia obiektywu wynosi 170°. Soczewkę wykonano z 4-warstwowego szkła.W menu rejestratora użytkownik może skorzystać z trzech trybów: nagrywania, aparatu i odtwarzania wideo.

Zaawansowany czujnik przeciążeń G-Sensor aktywuje się w przypadku kolizji lub gwałtownego manewru.Zapisuje materiał wideo i chroni go przed usunięciem. Urządzenie posiada wbudowany tryb parkingowy. Wideorejestrator wykrywa ruch w polu widzenia kamery i rozpoczyna nagrywanie nawet podczas nieobecności kierowcy w samochodzie.

- NAVITEL R650 NV to kompaktowy wideorejestrator samochodowy, który dołącza do naszego regularnego portfolio jako piąte urządzenie z obsługą night vision. Jakość nagrywania w kamerkach to dla nas priorytet, stąd decyzja o wprowadzeniu modelu z zaawansowanym sensorem optycznym. Zastosowanie technologii Sony STARVIS to gwarancja wyraźnych nagrań, niezależnie od warunków atmosferycznych – mówi Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE.

W zestawie z urządzeniem znajdują się: ładowarka samochodowa, uchwyt na taśmę 3M, dodatkowa płytka mocująca, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, kabel mini-USB, ściereczka z mikrofibry oraz licencja nawigacyjna na smartfon/tablet, z mapą Europy. NAVITEL R650 NV jest już dostępny w sieci sklepów Media Expert i serwisie Allegro. Sugerowana cena wideorejestratora – 299 złotych.