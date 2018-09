NEC MultiPresenter – brakujące ogniwo w bezprzewodowej prezentacji

Współpraca grupowa i rozwój związanych z tym narzędzi wyznaczają nowe trendy w sektorze wyświetlania obrazu. W ofercie NEC są urządzenia pozwalające nie tylko bezprzewodowo wyświetlać obraz z wielu źródeł jednocześnie, lecz także kopiować treść wyświetlaną przez projektor czy monitor do dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową znajdującego się w zasięgu sieci wi-fi lub LAN.

Dobrym przykładem może być NEC MultiPresenter – niewielkie urządzenie, podłączane do dowolnego odbiornika sygnału wyposażonego w złącze HDMI. Dzięki zastosowaniu MultiPresentera możliwe jest wyświetlanie obrazu na monitorze lub projektorze nawet z 16 źródeł jednocześnie, w formie podzielonego obrazu. Dodatkowo urządzenie przekazuje wyświetlany obraz przez przeglądarkę internetową do dowolnego urządzenia w sieci. Jedyne co trzeba zrobić, to wpisać adres sieciowy MultiPresentera. Oczywiście transmisja może być odpowiednio zabezpieczona, chociażby kodem PIN lub standardowym hasłem sieciowym. NEC MultiPresenter może tworzyć własną sieć wi-fi lub być podłączony do każdej istniejącej już sieci. Dzięki jego zastosowaniu interaktywna współpraca i dzielenie się treścią stają się dużo łatwiejsze, a praca bardziej efektywna – szczególnie podczas spotkań, gdzie kilkoro uczestników musi zaprezentować dane jednocześnie, chociażby w celu ich porównania.

Częściowo funkcjonalności MultiPresentera zaimplementowane są w projektorach NEC z serii ME oraz P, przeznaczonych do zastosowania w małych i średnich salkach konferencyjnych oraz biurach. Oznacza to brak konieczności stosowania samego urządzenia USB MultiPresenter. Dzięki opcjonalnemu modułowi wi-fi projektor może działać w podobny sposób, wyświetlać obraz z kilku źródeł jednocześnie lub udostępniać treść przez przeglądarkę. Projektor można również połączyć z lokalną siecią za pomocą standardowego kabla. Użytkownik może skorzystać z aplikacji MultiPresenter dostępnej na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne, zarówno stacjonarne, jak i mobilne. Jeżeli nie jest możliwe zainstalowanie aplikacji na komputerze, można skorzystać z wersji przenośnej na pamięci USB.

MultiPresenter to doskonałe narzędzie do miejsc, w których projekt przestrzeni zakłada brak okablowania i maksymalną prostotę przy współpracy w grupie.