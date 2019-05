NEC MultiSync V554Q – ultrawysoka rozdzielczość w formacie 55 cali

NEC Display Solutions wprowadził na rynek kolejny produkt, w którym ultrawysoka rozdzielczość (UHD) będzie dostępna w mniejszych, przystępniejszych cenowo monitorach. Jest to 55-calowy, oparty na platformie Athlon 5 – NEC MultiSync V554Q, który zapewnia najwyższy komfort oglądania bez widocznych pikseli.

Rynek urządzeń UHD szybko się rozwija, lecz nadal jest ograniczony głównie do monitorów o bardzo dużych ekranach (powyżej 60 cali). Jednak sytuacja się zmienia i rozdzielczość UHD ma być szerzej dostępna także na mniejszych ekranach. Nowy NEC V554Q to monitor wnoszący rozdzielczość UHD do szeregu różnych zastosowań, w tym w korporacjach i handlu, pomieszczeniach kontrolnych, przemyśle oraz cyfrowej reklamie. Rozdzielczość UHD w porównaniu z Full HD ma wiele korzyści, w tym znacznie większą gęstość pikseli (3840 x 2160 w porównaniu z 1920 x 1080 w przypadku Full HD), zapewnia odbiorcy większą czytelność obrazu, zarówno w przypadku dużej, jak i mniejszej odległości od ekranu. To sprawia, że V554Q nadaje się do wielu zastosowań, w tym do Digital Signage, sal konferencyjnych, szczegółowych i technicznych prezentacji, CAD, czy konferencji. Wraz ze spadkiem cen UHD, implementacja najwyższych rozdzielczości w monitorach o mniejszych rozmiarach jest coraz bardziej powszechna.

Analitycy z firmy Futuresource Consulting przewidują, że rynek EMEA dla monitorów UHD o przekątnej 55 cali wzrośnie już w 2019 roku o ponad 50 procent, ponieważ firmy starają się korzystać z zalet oferowanych przez wyższe rozdzielczości, w tym lepsze wrażenia wizualne, niezależnie od odległości widza od ekranu. Nowy V554Q, oprócz rozdzielczości UHD, oferuje również najwyższą jakość obrazu podczas całego okresu użytkowania urządzenia dzięki zintegrowanemu procesorowi graficznemu SpectraView, który jest częścią platformy Athlon 5. Zapewnia on wierną reprodukcję kolorów i szerokie możliwości kalibracji, pozwalające na łatwe ustawianie i zarządzanie parametrami wizualnymi. Nowy monitor jest również kompatybilny z platformą NEC Open Modular Intelligence (OMi), umożliwiającą użytkownikom modernizację sprzętu w dowolnym momencie poprzez bezproblemową integrację z komputerowymi modułami rozszerzeń, modułami obliczeniowymi Raspberry Pi lub interfejsami sygnałowymi.