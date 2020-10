NEC pozyskał szwajcarskiego dostawcę rozwiązań bankowości cyfrowej Avaloq

Za sprawą przejęcia przedsiębiorstwo NEC otwiera sobie drzwi na globalny rynek płatności cyfrowych. Umowa opiewa na kwotę rzędu 2,2 miliarda dolarów.

Spis treści

Dziś, piątego października bieżącego roku w życie wchodzi umowa mówiąca o przejęciu szwajcarskiego przedsiębiorstwa Avaloq przez japońską grupę NEC. Warto jednak dodać, że firma będzie nadal działała pod własną marką. Warto również dodać, że przedsiębiorstwo planuje przejąć wszystkie 52488 akcji do kwietnia 2021. 45 % należało do funduszu Warburg Pincus, z kolei reszta udziałów była własnością założycieli i pracowników. Przedsiębiorstwo Avaloq powstało w 1985 roku. Firma zajmowała się początkowo rozwiązaniami informatycznymi. Dziś kojarzona jest głównie z bankowością, zarządzaniem majątkiem oraz płatnościami cyfrowymi. Avaloq może pochwalić się opracowaniem rozwiązań chmurowych, które dotyczą procesów biznesowych BPaaS oraz oprogramowaniem związanych z usługami SaaS dla banków oraz organizacji finansowych.

Avaloq przejęty przez NEC

Co prawda przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Szwajcarii, jednak jest notowana na giełdzie w Tokio oraz może pochwalić się obecnością w ponad pięćdziesięciu innych krajach. Przejęcie na pewno pomoże jeszcze bardziej rozwinąć obu firmom skrzydła. NEC jest przecież dostawcą szeregu rozwiązań informatycznych w wielu branżach: od lotnictwa, po analitykę danych. Przejęcie Avaloq pomoże rozszerzyć przedsiębiorstwu NEC sprzedaż oprogramowania poprzez własne kanały, w tym firmę KMD, która również została przejęta. Francisco Fernandez, prezes firmy Avaloq powiedział, że transakcja powinna znacznie pomóc przedsiębiorstwu, które rozwijał przez wiele lat. Z kolei NEC mocno wierzy w znaczenie bezpieczeństwa i ochrony wokół instytucji finansowych. Firma zamierza nadal rozwijać swoją działalność w obszarach administracji cyfrowej poprzez globalne rozwijanie modeli biznesowych SaaS oraz BPaaS, które wykorzystują oprogramowanie i technologie z całej grupy NEC, w tym, rzecz jasna Avaloq.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, przejęcie firmy ma zakończyć się w kwietniu 2021 roku, kiedy NEC uzyska zgodę organu regulacyjnego. Jeśli umowa zostanie sfinalizowana będzie to jedna z największych transakcji finetechowych w tym roku.

Oprogramowanie bankowe, głównie dla prywatnych instytucji

Avaloq zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla firm, które chcą wzmocnić swoje platformy cyfrowe do zarządzania majątkiem. Klientami firmy są między innymi Deutsche Bank AG czy Barclays Plc. To zaskakujące, że ma dojść do tak ogromnego przejęcia w okresie pandemii koronawirusa. Warto również zauważyć, że sfinalizowanie sprzedaży oznaczałoby piątą dużą transakcję licząc od lipca dla udziałowca Avaloq - Warburg Pincus w Europie. Przeglądając stronę internetową przedsiębiorstwa możemy dowiedzieć się, że technologia jest wykorzystywana do zarządzania około 4,5 biliona franków aktywami klientów.