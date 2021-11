NVIDIA A2 - energooszczędny akcelerator dla sztucznej inteligencji

Dzisiaj NVIDIA wprowadza na rynek swój podstawowy akcelerator zakłóceń krawędziowych. Tłumaczymy, dlaczego to rozwiązanie jest tak istotne.

NVIDIA kontynuuje dodawanie kolejnych modeli do swojej oferty produktów Ampere Data Center. Seria, którą zwykliśmy nazywać „Tesla”, ma teraz znacznie prostsze nazewnictwo, choć mogące wprowadzać w prowadzać w błąd. A2 Tensor Core to podstawowy akcelerator wyposażony w procesor graficzny 8 nm Ampere GA107 z 1280 rdzeniami CUDA, czyli połowę tego, co oferuje ten rdzeń w pełnej wersji.

A2 ma wiele wspólnego z A16, który bazuje na czterech rdzeniach GA107. W obu przypadkach rdzenie dysponują 16 GB pamięci GDDR6 komunikującej się przez 128-bitowy interfejs. Dzięki temu A16 dysponuje łącznie 64 GB pamięci (nie jest ona współdzielona między rdzenie). Porównując TBP obu kart można zauważyć, że A2 pobiera ponad 4 krotnie mniej przy standardowych ustawieniach (60 W -A2, 250 W, A16). Dodatkowo mniejsza karta dysponuje jeszcze możliwością ustawienia tego współczynnika na poziom 40 W. Dzięki temu nie wymaga ona zewnętrznego zasilania.

Zobacz również:

Z zegarem bazowym wynoszącym 1440 MHz (boost 1770 MHz) karta oferuje do 4,5 TFLOPS mocy obliczeniowej o pojedynczej precyzji. W rzeczywistości jest to nawet mniej niż osiąga mobilny GeForce RTX 3050 Ti (7,1 TFLOP). Jednak ta karta dedykowana grom posiada 2048 rdzeni CUDA.

Akcelerator jest porównywany do podstawowego Turing'a T4, który był najwolniejszym akceleratorem z poprzedniej generacji. Według NVIDII A2 będzie szybszy od niego w inteligentnych zastosowaniach centrów danych o 20-30%. Nowa karta ma również oferować o 60% lepszy stosunek ceny do wydajności i 10% lepszą wydajność energetyczną w porównaniu do T4.

A2 to bezzłączowy akcelerator, którego nie można używać do gier. Wyjątkiem jest zostawanie go w środowisku maszyny wirtualnej. Jest zoptymalizowany pod kątem obliczeń sztucznej inteligencji. Ma być ekonomicznym i wysoce kompatybilnym serwerowym procesorem graficznym dzięki jedno slotowej pasywnej konstrukcji. NVIDIA nie ujawnia publicznie cen swojego procesora graficznego do serwerów, takiego jak A2, ale potwierdziła, że ​​jest on już dostępny dla partnerów OEM.

źródło: Videocardz