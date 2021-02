NVIDIA Ampere GA106 - pierwsze zdjęcie układu

Portal VideoCardz jako pierwszy zaprezentował zdjęcie nadchodzącego układu NVIDIA Ampere GA106 GPU. Dowiedzieliśmy się także niektórych szczegółów technicznych - co nam mówią?

NVIDIA planuje premierę kart GeForce RTX 3060 na początku lutego, a więc już w najbliższych dniach. Wszystkie warianty będą wyposażone w procesor graficzny o nazwie GA106. To czwarty członek rodziny Nvidia Ampere - poprzednie to GA100, GA102 oraz GA104. Możesz zobaczyć go na zamieszczonych tu zdjęciach. Jest to dokładnie model Ga106-400, który ma 3584 rdzeni CUDA. Korzysta z pamięci K4ZAF3258M-HC16 o szybkości16 Gbps. Składa się z sześciu modułów, a każdy może korzystać z 2GB pamięci. Rozmiarowo jest taki sam, jak GA104, co oznacza, że w razie potrzeby można zastąpić jeden drugim. Powierzchnia kości to dokładnie 276 mm2.

Dla porównania - RTX 3060 Ti z procesorem graficznym GA104 używa ośmiu slotów, ale pamię jest ograniczona do 1GB na moduł oraz szybkości 14 Gbps. Dlatego GA106 można łatwo zaadaptować dla RTX 3060 Ti, a nawet RTX 3050 Ti. A poniżej mamy porównanie specyfikacji wybranych procesorów GA.

Źródło i zdjęcia: VideoCardz