NVIDIA CMP 170HX - 164 MH/s w karcie dla "górników"

CMP 170HX to wyjątkowa konstrukcja karty przeznaczonej do wydobycia kryptowalut. Tym razem jest ona całkowicie skontrowana przez Nvidie, a nie przez jej partnerów. Dzięki użytkownikowi chińskiej platformy Zhihu, poznaliśmy specyfikację oraz zostały udostępniane nam pierwsze zdjęcia układu.

Karty CMP to nic nowego, ale model 170HX bazujący na pełnym rdzeniu Amper GA100 dopiero teraz ujrzał światło dzienne. Z naszych informacji wynika, że jest to pierwszy autorski projekt NVIDII dla karty z przeznaczeniem dla "górników". Rdzeń karty został całkowicie przeprojektowany, a sama jednostka została pozbawiona wyjść wideo oraz wsparcia dopalania aplikacji 3D w tym i gier. Pogłoski mówią, że układy GA100, które znajdziemy w kartach CMP są jednostkami wadliwymi i nie przeszły pełnych testów sprawności. Idealnie za to nadają się obliczeń potrzebnych do pozyskania kryptowalut.

zdj. Codefordl zdj. Codefordl

NVIDIA CMP 170HX ma 4480 rdzeni CUDA, co stanowi zaledwie 54% wszystkich rdzeni obecnych w GA100. Dla porównania, ten sam układ w Karcie A100 posiada 6912 rdzeni CUDA (84% aktywnych). Pod względem rozmiaru pamięci CMP 170HX również doczekał się ogromnej redukcji. Zamiast 40 GB czy 80 GB obecnych w różnych modelach A100, 170HX oferuje tylko 8 GB pamięci HBM2e, prawdopodobnie umieszczonej w czterech stosach (sądząc po 4096-bitowej szynie) i maksymalną przepustowość 1,493 GB/s.

zdj. Codefordl

Takie ograniczenie specyfikacji miało na celu zapewnienie, że układy CMP nie zostaną użyte przez graczy i badaczy, którzy mogliby chcieć wykorzystać ich moc obliczeniową zamiast serii Data Center Ampere, które niewątpliwie są znacznie droższe. Aby to osiągnąć, NVIDIA ograniczyła przepustowość interfejsu PCIe do generacji pierwszej z wykorzystaniem tylko 4 linii (fizycznie karta używa slotu x16). Choć stanowiłoby to spore organicznie w przypadku innych zastosowań, to przypadku wydobywania kryptowalut nie robi różnicy.

zdj. Codefordl

Warto zaznaczyć że konstrukcja nie posiada żadnego wentylatora, a jest wyposażona w sporej wielkości radiator. Taki system chłodzenia często spotykamy w układach przeznaczonych do pracy w serwerach, które same są wyposażone w mocne wentylatory zapewniające przepływ powietrza przez cała obudowę i znajdują się w klimatyzowanym pomieszczeniu.

zdj. Codefordl

Według danych GPU-Z, zegar bazowy wynosi 1140 MHz, a ten dla trybu boost 1410 MHz. Płyta jest wykrywana jako identyfikator urządzenia 20C2 i działa pod kontrolą sterownika NVIDIA 471.41. Obecna wersja BIOS-u nie obsługuje przetaktowywania pamięci, co blokuje dalszą optymalizację mocy pod kątem kopania.

zdj. Codefordl zdj. Codefordl

Sprawdzono wydajność wydobycia CMP170HX za pomocą algorytmu Ethash, i karta oferuje do 164 MH/s bez optymalizacji. Dokładnie tak, jak obiecała NVIDIA w swojej oficjalnej specyfikacji. Autor zauważa, że ​​układ nie zbliża się do 200 MH/s i może być trudno osiągnąć taki haszrate.

źródło: VideoCartz