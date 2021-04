NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti - powrót kolejnej starszej karty graficznej?

W piątek informowałem, że GTX 1650 wraca na rynek, a dzisiaj trafiła do mnie kolejna wiadomość tego typu. Tym razem chodzi o GeForce GTX 1080 Ti sprzed prawie czterech lat.

Nvidia boryka się z naprawdę dużymi problemami, związanymi z produkcją kart graficznych RTX 3000 i zaspokojeniem potrzeb rynku. GTX 1650 to karta typu średniak/budżetowiec, ale GTX 1080 Ti była swego czas flagowcem. Została wykonana w architekturze Pascal, a jej procesor to Pascal GP102. Stanowiła duży krok naprzód w stosunku do architektury Maxwell i nie miała sobie równych na rynku. AMD odpowiedziało na nią kartą Vega 64, ale nie była ona tak dobra, jak Ti. Wszystko wskazuje na to, że Nvidia znowu rzuci ją na rynek - co jest oczywiście ściśle związane z brakami modeli z rodziny RTX 3000 oraz problemami z ich produkcją.

Tylko czy ma to sens? W okresie, kiedy weszła na rynek, GeForce GTX 1080 Ti była liderem, jednak niemal cztery lata to na rynku podzespołów cała epoka i co było dobre kiedyś, może obecnie okazać się średniakiem. Na pewno jest wydajniejsza od GTX 1650, ale nikt jak na razie nie sprawdził, jak wypada w nowych grach. Podejrzewam, że raczej mocno tak sobie, więc miłośnicy gier raczej nie rzucą się, aby ją kupować. Informacja o jej powrocie nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona, jeśli jednak okaże się prawdziwa, będzie to oznaczać, że Nvidia jest naprawdę mocno zdesperowana, a łańcuch produkcji bardziej rozerwany, niż to się wydawało do tej pory.

Źródło WCCF Tech