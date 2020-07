NVIDIA GeForce RTX 3000 prawdopodobnie we wrześniu

Według kilku informacji dotyczących harmonogramu premiery nadchodzącej serii układów GeForce, RTX 3000 możemy zobaczyć we wrześniu.

Według serwisu Overclocking.com, NVIDIA wprowadzi na rynek serię GeForce RTX 3000 w sierpniu. Byłaby to premiera w ograniczonej ilości z naciskiem na model Founders Edition. Niestandardowe karty graficzne oparte na architekturze Ampere zostaną w prowadzone na rynek we wrześniu. Wcześniej wspomniana witryna twierdzi, że informacje te pochodzą z dwóch źródeł, które wydają się wiarygodne.

Bazując na poprzednich raportach, firma NVIDIA miała we wrześniu zaprezentować swoje karty graficzne z serii GeForce RTX 3000. Chińska witryna ITHome podała nawet możliwą datę premiery - 17 września. Nie byliśmy w stanie potwierdzić tych informacji, jednakże nie jest to jedyne źródło, które podaje wrzesień jako możliwą datę premiery. YouTuber "Moore's Law Is Dead" również twierdzi, że seria kart graficznych GeForce RTX 3000 zostanie zaprezentowana we wrześniu.

Igor's Lab wskazał również na możliwe rozpoczęcie masowej produkcji układów w sierpniu. We wrześniu miałyby się odbyć wydarzenia medialne oraz ukazać recenzje produktów. Przypuszczenie to jest oparte na długoletniej produkcji zaplanowanej dla kart graficznych GeForce.

Według tych informacji, premiera układów serii GeForce RTX 3000 miałaby się odbyć we wrześniu. Jest już całkiem jasne, że harmonogram premiery został już ustalony, ale różne źródła podające różne daty pomagają tylko sprecyzować datę, a nie ją potwierdzić. Wydaje się jednak oczywiste, że seria GeForce RTX 3000 powinna zostać zaprezentowana w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Zapasy GeForce RTX 2080(Ti)/2070 powoli się wyczerpują, a sama NVIDIA podobno wycofuje się z tej serii. Jest to więc tylko kwestia czasu, zanim zobaczymy informacje o wyczerpaniu zapasów u większej liczby sprzedawców.

