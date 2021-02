NVIDIA GeForce RTX 3060 przetestowane w 3D Mark

Już jutro globalna premiera karty RTX 3060, a dzisiaj w sieci znalazły się testy karty przeprowadzone przy użyciu popularnego benchmarka 3D Mark oraz nieco mniej znanego Unigine Superposition. Jak wypadł flagowy produkt firmy Nvidia?

Co ciekawe, pierwsza karta firmy Nvidia z procesorem graficznym GA106 osiągnęła wyniki zbliżone do GeForce RTX 2060 SUPER oraz RTX 2070. Czy to zaskakujące? Choć jest ostatnio bardzo głośno o tym podzespole, nie można zapominać, że jest to najtańsza, a zarazem najsłabsza odsłona kart RTX na ten rok i zalicza się do średniaków. Jest jednak dobrym wyborem dla ludzi, którzy oczekują dużej wydajności, a nie chcą przepłacać... o ile oczywiście dadzą radę ją kupić, ponieważ z dostępnością jest bardzo ciężko - zobacz nasz wczorajszy raport. Po ogłoszeniu przez Nvidię, że w firmware karty znajdzie się mechanizm blokujący kopanie krypowalut, jej dostępność może wzrosnąć.

Zanim przejdziemy do wyników testów, warto wspomnieć, że RTX 3060 jest pierwszą kartą graficzną wspierającą Resizable BAR - funkcję odpowiedzialną za optymalizację renderowania 3D i dostępną jedynie dla podzespołów z RDNA2. A teraz wyniki z testów syntetycznych 3D Mark i porównanie rezultatów z innymi kartami graficznymi.

Tak natomiast prezentuje się RTX 3060 w testach Unigine Superposition. Niestety, porównania z innymi modelami nie mamy.

Źródło: VideoCardz