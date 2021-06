NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti przetestowana!

Tuż przed premierą nowej karty graficznej Nvidii do sieci wyciekły jej pierwsze testy. Co nam mówią o RTX 3070 Ti?

Oba wycieki miały miejsce w odstępie kilku godzin. RTX 3070 Ti oficjalnie debiutuje za dwa dni, a my już znamy wyniki testów syntetycznych, gamingowych oraz kopania walut. Niestety - żaden z nich nie zdradza nam, z którym wariantem karty mamy do czynienia, jednak podejrzewamy, że chodzi tutaj o model Founder Edition. Potwierdza to specyfikacja pokazana przez benchmark GPU-Z.

Do testów został użyty sterownik Nvidii stworzony specjalnie dla RTX 3070 Ti - NVIDIA 466.61. Jest on używany również w karcie RTX 3070, podczas gdy - ciekawostka - RTX 3080 używa starszego 466.54. A jak wypada w testach syntetycznych i gamingowych? Platforma testowa składała się z płyty głównej B550 oraz procesora Ryzen 9 5900X. W porównaniu z RTX 3080 karta wypadła o 18% gorzej w testach syntetycznych i o 22% gorzej w gaminowych. Wyniki zwykłego RTX 3070 to z kolei straty do RTX 3080 wynoszące odpowiednio 9,4 oraz 7,3%. Poniżej zestawienie testów.

A jak wypada GeForce RTX 3070 Ti w kopaniu kryptowalut? Testerzy sprawdzili zarówno TDP podstawowe, jak i podkręcone. Wyniki pokazują jasno, że LHR działa, a szybkość wydobywania kryptowalut (hashrate) spada z 70 do 40 MH/s przy ustawieniach podstawowych. Jeśli jednak podkręci się pobór mocy, kopania rozpoczyna się z szybkością 78 MH/s i spada szybko do 45 MH/s.

Ogółem kart RTX 3070 Ti jest taka, jakiej się spodziewaliśmy. Nie wykazuje żadnych negatywnych cech i po prostu robi swoje. Pytanie tylko, w jakiej cenie pojawi się w krajowych sklepach?

Źródło: VideoCardz