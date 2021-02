NVIDIA GeForce RTX 3070 vs. AMD Radeon RX 6800 - co lepiej kupić?

Windows Central zestawił ze sobą dwie konkurencyjne karty graficzne, aby odpowiedzieć na pytanie, którą z nich lepiej nabyć. Jaka jest odpowiedź?

Spis treści

NVIDIA RTX 3070 vs AMD RX 6800 - najważniejsze cechy

GeForce RTX 3070 to morderczo wydajna karta graficzna, będąca jednym z flagowców producenta na bieżący rok. Radeon RX 6800 to jej odpowiednik, wyposażony w te same możliwości - czyli ray tracing, algorytmy SI, DLSS - ale dostępny w wyższej cenie. Ich zasadnicze zalety prezentują się następująco:

GeForce RTX 3070 - zaawansowany ray tracing, DLSS, obsługa 1440p i 4K, tańszy od RX 6800 i używa mniej mocy

Radeon RX 6800 - 16GB pamięci VRAM, SAM, Rage Mode, obsługa 1440p i 4K

Poniższe zestawienie pokazuje różnice w specyfikacji technicznej:

NVIDIA RTX 3070 vs. AMD RX 6800 - porównanie QHD i UHD

Ponieważ obie karty to modele gamingowe, WindowsCentral przeprowadziło testy w rozdzielczościach 1440p (QHD) oraz 4K (UHD). Tu kluczowe dla jakości obrazu jest działanie takich funkcji, jak obsługa Smart Access Memory (SAM), Deep-Learning Super Sampling (DLSS) oraz ray tracing. W jakości QHD lepiej o 10-15% wypadała karta RX 6800. Podobnie podczas grania w rozdzielczości 4K - tutaj RX 6800 uzyskiwała wyniki o 5-15% lepsze od RTX 3070. Wszystko zależało od używanej gry - a do testów wykorzystywano głównie dynamiczne fps-y. Nie są do jakieś duże różnice, rodzi się więc pytanie, czy warto dać kilkaset złotych więcej za nieco lepsze rezultaty? Jeśli zaliczasz się od osób modernizujących sprzęt co rok-dwa, języczkiem u wagi może być fakt, że RX 6800 używa 16 GB pamięci RAM GDDR6, podczas gdy RTX 3070 tylko połowy z tego - 8GB. 16GB powinno spokojnie wystarczyć do obsługi gier, które będą wydane w kolejnych latach.

NVIDIA RTX 3070 vs. AMD RX 6800 - werdykt

Na bazie przeprowadzonych testów werdykt jest następujący: RTX 3070 to dobre rozwiązanie dla większości użytkowników. Ma tańszą cenę, a wydajnością niewiele ustępuje droższemu RX 6800. Jeśli jednak jest się "hardkorowym" graczem i chce mieć kartę graficzną na kolejne lata, tutaj wyborem będzie RX 6800. A więc odpowiedź na pytanie "co lepiej kupić" brzmi: to zależy od użytkownika.

Źródło i zdjęcia: WindowsCentral