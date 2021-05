NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - oficjalna specyfikacja i kolejny benchmark

Koniec z domysłami i przeciekami. Nvidia wykłada karty na stół i pokazuje oficjalną specyfikację nowej karty graficznej.

Karta RTX 3080 Ti z układem GA102-225 została zamieszczona przez Nvidię w bazie GPU-Z. Co ciekawe, podano częstotliwość taktowania podstawowego 1365 MHZ, a w trybie turbo 1665 MHz. W połączeniu z 10240 rdzeniami CUDA mamy teoretyczną przepustowość 34,1 TFLOPsów, czyli niewiele mniej, niż przy RTX 3090 - królowa kart graficznych ma 35,6 TFLOPs. Potwierdzona została ilość pamięci RAM (czyli 12 GB GDDR6X, taktowana na 1188 MHz) oraz szyna pamięci 384-bit, co daje nam przepustowość 912,4 GB/s. A cała reszta prezentuje się następująco:

Oprócz GPU-Z nowa karta z rodziny RTX 30 pojawiła się w wynikach benchamarka Ashes of the Singularity. Warto przypomnieć, że gra pojawiła się w 2016 roku i była pierwszym tytułem ze wsparciem dla API DirectX 12. Choć to już pięć lat, produkcja ta wciąż jest wyznacznikiem wielu testów. RTX 3080 Ti została przetestowane przy ustawieniach Crazy w rozdzielczościach 4K, 1440p i 1080p. Zastosowano najnowszy sterownik, czyli 466.55, a procesor to AMD Ryzen 9 3900XT. Wyniki w podanych rozdzielczościach to odpowiednio 9300, 8100 oraz 8700 punktów.

Co nam to mówi? Niestety, porównania idealnego nie ma, ponieważ nikt jeszcze nie testował a AoS kart graficznych z tym procesorem, ale mamy rezultaty z podobnego i karty AMD Radeon RX 6000. I nowy układ wcale nie jest na topie.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti zostanie pokazana oficjalnie już za 3 dni, a 3 czerwca znajdzie się w sprzedaży. Cały czas nieznana jest jej cena referencyjna.

