NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - sprawdzono, jak kopie Ethereum

Wszystko wskazuje na to, że nowa karta graficzna RTX jest już gotowa. A co nam mówią wyniki testu pod kątem kopania kryptowaluty?

Nvidia kilka razy przesuwała datę premiery RTX 3080 Ti - ostatni termin mówi o maju, a ponieważ w sieci pojawiły się wyniki jej testu, prawdopodobnie kolejnych opóźnień nie będzie. Model ten ma korzystać z procesora graficznego GA102-225 GPU z 10240 rdzeniami CUDA i mieć na pokładzie 12 GB pamięci GDDR6X. Możliwości karty sprawdzano za pomocą benchmarka GPU-Z - co pokazuje poniższa grafika. Nie rozpoznana została wersja sterownika - prawdopodobnie z powodu szykowania przez producenta nowego, z ograniczeniem kopania kryptowalut. Taki sterownik ma się pojawić dla wszystkich przedstawicieli rodziny RTX 3000.

I to właśnie pod kątem kopania Ethereum zostało przetestowane GeForce RTX 3080 Ti. Osiągnięto wynik wynoszący 118,9 Mh/s, co jest solidnym rezultatem, jednak należy zauważyć, że prawdopodobnie nie ma tu ograniczenia. Przy mechanizmie Nvidia będzie to zaledwie połowa z tego. Test zdradza nam, że taktowanie zegara w karcie wynosi 1365 MHz, a przy trybie boost zwiększa się do 1665 MHz. Zapowiada się mocna karta graficzna - ale problemem może być jej dostępność. Czekamy, aż Nvidia zaprezentuje ją oficjalnie oraz przedstawi cenę referencyjną.

Źródło: VideoCardz