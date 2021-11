NVIDIA RTX 2060 wraca! Premiera już 7 grudnia

Odświeżony model karty graficznej ma nie tylko więcej pamięci, ale podrasowano w nim również inne elementy. A czy wiemy już coś na temat ceny?

Odświeżona karta RTX 2060 pojawiała się już od jakiegoś czasu w plotkach oraz przeciekach i... nic się nie zmieniło. Z tym że teraz mamy informacje aż z trzech źródeł i mówią one zgodnie to samo - RTX 2060 z 12 GB pamięci zadebiutuje 7 grudnia. Oprócz zwiększenia GDDR6 dodano także więcej rdzeni CUDA - ich ilość podskoczyła z 1920 do 2176, czyli ma mieć tyle samo, ile wariant SUPER. Nowy układ ma także nieco większe zapotrzebowania na moc - 184 W, czyli więcej o 9 W od obecnej RTX 2080 (175 W).

Wzrost wydajności nie jest związany tylko z podniesieniem ilości pamięci, ale także zastosowaniem nowej szyny. W kartach RTX 2060 będących obecnie w użyciu wykorzystywana jest szyna 192-bit, a w modelu SUPER - 256-bit. I w nowym modelu także postawiono na 192-bit. Podsumowując, specyfikacja RTX 2060 będzie prezentować się następująco:

2176 rdzeni CUDA

12 GB DDR6, 14 Gbps, szyna 192-bit

TDP: 184 W

taktowanie: 1650 MHz, możliwe podkręcenie do 1690 MHz

Żadnej oficjalnej ceny nie podano, ale RTX 2060 ma być tańszą alternatywą dla RTX 3060 12 GB. Warto przypomnieć, że w dniu premiery ta druga karta była o 8% wydajniejsza od poprzednika, czyli właśnie RTX 2060. Teraz wariant odświeżony może uzyskać przerwagę lub taki sam poziom. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że dostępność 2060 będzie znacznie lepsza, niż rodziny RTX 30.

Źródło: VideoCardz