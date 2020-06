NVIDIA RTX 3080 Ti będzie miała do 23 TFLOPów szczytowej mocy obliczeniowej. [PLOTKA]

Mimo, że nazwy nowych kart graficznych nie zostały jeszcze potwierdzone, poprzednie przecieki sugerują, iż będą to RTX 3080, RTX 3090 oraz RTX TITAN drugiej generacji, włącznie z własnymi wariantami Ti oraz SUPER. Wiemy, że aktualnie trwają prace nad trzema wariantami kolejnych RTXów - SKU 10 (GPU GA102-200), 20 (GPU GA102-300) i 30 (GPU GA102-400).

Według poprzednich przecieków w składzie nowych kart powinien pojawić się model RTX 3090, czemu przeczy plotka o szczytowej mocy obliczeniowej do 23 TFLOPów w RTX 3080 Ti. W wyciekłej specyfikacji podana jest też prędkość pamięci, która również nie zgadza się z poprzednimi plotkami. Podane informacje wydają się nieprawdziwe względem poprzednich wycieków, ale równie dobrze większość plotek, które się pojawiły też mogą być błędne.

Użytkownik Twittera KARMAAA podsumował niezgodności z wcześniejszymi wyciekami: "Szczerze mówiąc, żadna z tych linii nie pasuje do innych rzekomych przecieków. Jedyne, co jest stałe, to słowo 'Ampere'."

Some discrepancies



TDP vs TGP.

CUDA cores vs CUDA Cores.

TFLOPS are wrong.

7nm (presumably TSMC) vs (Samsung - Dunno what process, probably 8nm)

GDDR6 vs GDDR6X.



Honestly, none of this lines up with other supposed leaks. Only thing that is constant is the word 'Ampere'.