NVIDIA RTX 3090 Ti - podano oficjalną datę premiery

Wiemy już, kiedy na rynku pojawi się kolejny flagowiec firmy Nvidia, a także jaka będzie jego specyfikacja.

Choć sama Nvidia nic na ten temat nie powiedziała, od czego wycieki i przecieki? Właśnie w jednym z nich pojawił się dokument kierowany do kontrahentów firmy, z którego dowiadujemy się o dacie trafienia karty RTX 3090 Ti na sklepowe półki. Będzie to 27 stycznia 2022 roku. Ale na tym nie koniec, ponieważ mamy tam także informację, że już za osiem dni, czyli 17 grudnia, Nvidia zaprezentuje oficjalnie kolejną kartę w rodzinie RTX 30 - będzie to model RTX 3070 Ti 16GB.

Ta karta ma pojawić się w sprzedaży 11 stycznia. Poza większą ilością pamięci będziemy mieć takie same parametry, czyli 6144 rdzeni CUDA i przepustowość 19.0 Gbps. A wracając do RTX 3090 Ti - tutaj zastosowany zostanie procesor graficzny GA102-350, a liczba rdzeni CUDA to 10752. Przepustowość wyliczona została na poziomie 21.0 Gbps.

Nvidia nie zamierza na tym poprzestać. W 2022 roku mają pojawić się także modele GeForce RTX 3080 12GB oraz GeForce RTX 3090 Ti 24GB. Wszystko zapowiada się przyjemnie, pozostaje tylko pytanie o dostępność kart oraz oczywiście ich ceny. Tego jednak dowiemy się najpewniej dopiero w dniu rozpoczęcia ich sprzedaży.

