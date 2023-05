NVIDIA odsłania karty - poznaliśmy rodzinę kart graficznych GeForce RTX 4060

NVIDIA zaprezentowała dziś rodzinę kart graficznych GeForce RTX 4060. Każda z nich wykorzystuje wszystkie funkcje architektury NVIDIA Ada Lovelace, w tym renderowanie neuronowe DLSS 3, techniki ray tracingu trzeciej generacji zapewniające wysoką liczbę wyświetlanych klatek na sekundę czy enkoder NVIDIA (NVENC) ósmej generacji z obsługą standardu AV1. Ich ceny rozpoczynają się od 1549 zł.

Poinformowano także, że technika DLSS jest już wykorzystywana przez ponad 300 gier i aplikacji. Jedna z najnowszych implementacji to oprogramowanie D5 Render. Wyczekiwane tytuły, takie jak The Lord of the Rings: Gollum czy Diablo IV, są następne w kolejce do wdrożenia DLSS 3. Wkrótce pojawi się także wtyczka DLSS 3 dla Unreal Engine 5.

Rodzina NVIDIA GeForce RTX 4060 - architektura Ada Lovelace, technika DLSS 3, ceny od 1549 zł

Oparte na architekturze NVIDIA Ada Lovelace, modele GeForce RTX 4060 Ti oraz RTX 4060 oferują imponujący wzrost wydajności i efektywności pomiędzy kolejnymi generacjami kart graficznych. Obsługują również wykorzystującą sztuczną inteligencję technikę DLSS 3, która zapoczątkowała nową erę renderowania neuronowego NVIDIA RTX w grach i aplikacjach.

DLSS 3 bazuje na dotychczasowych osiągnięciach firmy NVIDIA w dziedzinie akcelerowanych przez sztuczną inteligencję technik superrodzielczości. Zapewnia wysoką jakość obrazu i nawet czterokrotnie lepszą wydajność w porównaniu do standardowego renderowania, a także odpowiedną responsywność, która gwarantuje doskonałe wrażenia z rozgrywki.

Nowa rodzina kart GeForce RTX 4060 obejmuje:

GeForce RTX 4060 Ti 8GB - limitowana edycja Founders oraz modele autorskie będą dostępne od 24 maja w cenach zaczynających się od 2039 zł.

GeForce RTX 4060 Ti 16GB - modele autorskie pojawią się w lipcu w cenach zaczynających się od 2599 zł.

GeForce RTX 4060 8GB - modele autorskie będą dostępne w lipcu w cenach zaczynających się od 1549 zł.

Więcej informacji na temat rodziny kart graficznych GeForce RTX 4060 można znaleźć w oficjalnej informacji prasowej oraz dedykowanym artykule.