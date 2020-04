NVIDIA po cichu odświeża karty graficzne z serii GeForce RTX 20 Mobile

Choć na rynku już mamy kilka modeli kart graficznych z serii GeForce RTX 20 Mobile, to NVIDIA postanowiła dorzucić do puli jeszcze dwa nowe warianty.

Gracze ceniący sobie swobodę działania nie mogą ostatnio narzekać, zarówno AMD, Intel, jak i NVIDIA odświeżyli swoje portfolio poświęcone mobilnemu gamingowi. Szczególnie ci ostatni zdecydowali się na ostrą ofensywę, a to za sprawą nowych modeli z serii GeForce RTX 20 Mobile. Dotychczas w jej skład wchodziły: RTX 20 Max-P, RTX 20 Max-Q oraz, najnowsze i najmocniejsze, RTX 20 SUPER. Okazuje się, że to nie wszystko co do zaoferowania nam mają "zieloni".

Do sieci trafiły informacje na temat odświeżonych modeli RTX 2060 oraz RTX 2070. W przypadku obu wariantów mamy do czynienia z lekko "podrasowanymi" modelami Max-P. Nowy RTX 2070 może liczyć na częstotliwość taktowania 1485 mHz, czyli, 45 mHz wyższą od standardowego modelu. W przypadku RTX 2060 nie poznaliśmy jeszcze nowych wartości.

To jednak nie wszystkie nowości jakie pojawią się w odświeżonych kartach graficznych. Kluczową różnicą jest to, iż zawierają one optymalizacje sprzętowe z serii SUPER, do których należą m.in. niskonapięciowe pamięci GDDR6 (1,25 V vs 1,35 V). Ponieważ pamięć może zużywać do 20% całkowitej mocy grafiki (oryg. total graphics power, TGP), taka aktualizacja może zauważalnie wpłynąć na wzrost wydajności, w porównaniu do oryginalnej serii.

Na więcej konkretów dotyczących odświeżonych modeli RTX 2060 i RTX 2070 Mobile będziemy musieli poczekać do ich oficjalnej prezentacji przez firmę NVIDIA.

źródło: videocardz.com