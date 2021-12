NVIDIA potwierdza GeForce RTX 2060 12 GB. Ale... nie tak całkiem oficjalnie

Do tej pory powrót karty był po części spekulacją, ale teraz są twarde dowody, że tak się stanie.

NVIDIA oficjalnie powrotu RTX 2060 jeszcze nie zapowiedziała, ale... potwierdziła ten fakt. O co chodzi? Otóż dzisiaj pojawił się nowy sterownik Game Ready oznaczony numerem 495. I co widzimy na liście nowości? Wsparcie dla tej właśnie karty graficznej!

Foto: WCCF Tech

Mało tego - czy to przez przeoczenie czy też celowo, umieszczona została również na stronie Nvidii. Mamy wariant zarówno 6, jak i 12 GB. I oczywiście pojawia się także specyfikacja.

Foto: Nvidia

Przypomnę, że po raz pierwszy RTX 2060 pojawiło się na rynku w 2019 roku. Powrót w edycji z 12 GB spowodowany jest dużymi brakami w dostępności modeli z serii RTX 30. Ma być to propozycja dla graczy oraz osób potrzebujących wydajnej karty do pracy. Niestety, oficjalna cena nie została jednak podana. Eksperci przypuszczają, że będzie wynosić pomiędzy 400 a 500 dolarów, czyli 1600-2000 złotych. Jak na dzisiejsze kwoty jest to bardzo przystępna cena. Aczkolwiek to tylko przypuszczenie.

Pozostaje nam tylko czekać na konkretną prezentację układu przez Nvidię. O ile specyfikacja jest już pewna, o tyle w przypadku ceny możemy spodziewać się dosłownie wszystkiego.

Źródło: WCCF Tech