NVIDIA prezentuje serię GeForce RTX SUPER

Najlepsza wydajność w swojej klasie, znakomita efektywność energetyczna oraz ray tracing w czasie rzeczywistym w szeregu nadchodzących tytułów klasy AAA.

W dniu dzisiejszym firma NVIDIA wzbogaciła linię swoich procesorów graficznych o modele GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER – zapewniając wysoką wydajność i ray tracing w czasie rzeczywistym zarówno we współczesnych tytułach, jak i grach przyszłości. Będąc efektem rocznych prac nad optymalizacją architektury i procesu produkcji, nowe karty graficzne GeForce RTX SUPER zapewniają najwyższą w swojej klasie wydajność w grach oraz efektywność energetyczną. Gracze otrzymują więc połączenie niezrównanej wydajności i przełomowych funkcji.

- Ekosystem związany z ray tracingiem w czasie rzeczywistym jest ogromny – dziesiątki milionów kart graficznych, wiodące API, kluczowe silniki gier oraz mnóstwo najważniejszych tytułów gier - komentuje Jeff Fisher, starszy wice prezes jednostki biznsesowej w firmie NVIDIA. “Ta niesamowita rodzina kart SUPER oferuje jeszcze więcej mocy i zadowoli nawet wymagających graczy, którzy otrzymują oręż gotową na nadchodzącą falę gier klasy AAA, wspierających ray tracing w czasie rzeczywistym.”

Ray tracing to zaawansowana technika stosowana w filmach, która zapewnia ultrarelaistyczne efekty wizualne. Karty GeForce RTX jako jedyne wykorzystują hybrydową architekturę, która łączy możliwości programowalnego cieniowania i ray tracingu oraz rdzeni Tensor, by mogły powstawać gry z obsługą ray tracingu w czasie rzeczywistym. Ray tracing jest wspierany przez kluczowe API, takie jak Microsoft DirectX Raytracing (DXR) i Vulkan, jak rownież silniki gier, w tym Unreal Engine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, 4A Engine i inne.

Targi Computex oraz E3, które odbyły się w minionym miesiącu okazały się przełomowe pod względem ilości zapowiedzianych gier z obsługą ray tracingu w czasie rzeczywistym. Wielu deweloperów zapowiedziało wsparcie dla tej technologii w swoich tytułach. W segmencie gier AAA, które będą wspierały ray tracing w czasie rzeczywistym znalazły się: Call of Duty: Modern Warfare, Control, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Sword and Fairy 7, Watch Dogs: Legion oraz Wolfenstein: Youngblood. Battlefield V, Metro Exodus Quake II RTX, Shadow of the Tomb Raider i Stay in the Light (wczesny dostęp) już teraz zapewniają wsparcie dla ray tracingu.

GeForce RTX 2060 SUPER GPU – w cenie od 1899 zł, dostępna 9 lipca

Do 22% szybsza (średnio 15%) od RTX 2060

8GB GDDR6 - 2GB więcej niż RTX 2060

Szybsza od GTX 1080

7+7 TOPs (FP32+INT32) oraz 57 Tensor TFLOPs

GeForce RTX 2070 SUPER GPU – w cenie od 2349 zł, dostępna 9 lipca

Do 24% szybsza (średnio 16%) od RTX 2070

Szybsza od GTX 1080 Ti

9+9 TOPs (FP32+INT32) oraz 73 Tensor TFLOPs

GeForce RTX 2080 SUPER GPU – w cenie od 3299 zł, dostępna 23 lipca

Przepustowość pamięci podniesiona do 15,5Gbps

Szybsza od TITAN Xp

11+11 TOPs (FP32+INT32) oraz 89 Tensor TFLOPs

Karty GeForce RTX GPUs wspierają wiele przełomowych technik wykorzystywanych w grach. Nie tylko jako jedyne GPU wspierają ray tracing w czasie rzeczywistym, ale i zapewniają sprzętową akcelerację obliczeń AI za pomocą NVIDIA Deep Learning Super Sampling (o wydajności do 130 Tensor TFLOPS). Dodatkowo jako jedyne GPU zapewniają wsparcie dla Mesh Shading oraz NVIDIA Adaptive Shading (NAS). NAS wspiera również Variable Rate Shading, czyli techniki cieniowania kolorami poszczególnych pikseli w zróżnicowanym stopniu, w celu zapewnienia najlepszej jakości obrazu oraz wysokiej wydajności podczas rozgrywki. Dodatkowo dzięki wsparciu techniki Foveated Rendering, która dynamicznie zmienia poziom detali tak, aby było ich zawsze najwięcej w zasięgu pola widzenia, zapewnia najlepsze doznania w produkcjach VR.

Wszystkie karty graficzne NVIDIA wspierają GeForce Experience, aplikację, która czyni granie na PC bardziej przystępnym oraz udostępnia unikalną funkcjonalność w trakcie rozgrywki. GeForce Experience zawiera NVIDIA Highlights, który automatycznie zapisuje najlepsze momenty z gry czy też technikę NVIDIA Ansel, która umożliwia graczom przechwytywanie niesamowitych obrazów z gier. Dodatkowo NVIDIA Freestyle udostępnia możliwość zmiany wyglądu gier za pomocą 15 filtrów oraz 38 kompletnych konfiguracji. Gracze mogą również skorzystać z trybu nocnego, który redukuje emisję światła niebieskiego, tak aby bez problemu zasnąć po nocnej sesji grania.

9 lipca rusza ograniczona czasowo promocja, w której przy zakupie kart GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER lub GeForce RTX 2080 SUPER oraz komputerów PC opartych o te modele dodawane są gry wspierające ray tracing w czasie rzeczywistym, Control oraz Wolfenstein: Youngblood o wartości 90USD.

GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER oraz RTX 2080 SUPER będą dostępne od producentów, zarówno ze standardowymi zegarami jak i fabrycznie podkręcone od partnerów takich jak ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY, Zotac oraz model Founders Editions dostępny na stronie www.nvidia.pl. Karty GeForce RTX SUPER będzie można nabyć również w zestawach komputerowych firmy: Acer, Alienware, Dell, HP, Lenovo oraz innych partnerów na całym świecie.