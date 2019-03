NVIDIA przyspiesza działanie aplikacji graficznych dzięki nowym sterownikom Creator Ready oraz akceleracji RTX

Program Creator Ready Driver zaprezentowany podczas konferencji GTC 2019 poprawia wydajność i niezawodność działania aplikacji wykorzystywanych przez twórców grafiki.

Karty graficzne NVIDIA RTX zapewniają montażystom wideo, animatorom 3D, nadawcom, grafikom i fotografikom wzrost wydajności dzięki sprzętowej akceleracji ray tracingu, zadań wspomaganych przez sztuczną inteligencję oraz zaawansowanemu przetwarzaniu wideo. Dodatkowo NVIDIA uruchomiła nowy program Creator Ready Driver, aby zapewnić artystom, projektantom i twórcom gier najlepszą wydajność i niezawodność podczas pracy z wykorzystywanymi przez nich aplikacjami.

Aby osiągnąć wysoki poziom niezawodności, sterowniki Creator Ready poddawane są szczegółowym testom w wielu wersjach najpopularniejszych aplikacji. Jakość działania sterowników jest oceniana w aplikacjach dla każdego rodzaju pracy twórczej i dokładnie w taki sam sposób, w jaki twórcy pracują z nimi na co dzień. Wydania poszczególnych sterowników Creator Ready będą dostosowane do pojawiania się aktualizacji kluczowych aplikacji, zapewniając najlepszą kompatybilność i wydajność osobom, dla których komputer jest podstawowym narzędziem pracy twórczej. Oczywiście przy okazji premier nowych gier lub dodatków DLC nadal będą wydawane również sterowniki Game Ready - to pozostaje bez zmian. Zarówno sterowniki Game Ready, jak i sterowniki Creator Ready będą zawierać pełny zestaw funkcji oferowanych przez firmę NVIDIA oraz aplikacje wspomagające gry i programy użytkowe. Ale dodatkowo twórcy mają teraz możliwość pobrania dedykowanych wersji sterowników dogłębnie przetestowanych pod kątem surowych wymagań ich pracy.

Pierwszy sterownik Creator Ready jest już dostępny do pobrania na stronie NVIDIA lub poprzez aplikację GeForce Experience.

Sterowniki Creator Ready są oferowane dla kart graficznych GeForce RTX, GTX i TITAN z architekturą Turing, karty TITAN V z architekturą Volta, kart GeForce GTX i TITAN z architekturą Pascal oraz wszystkich współczesnych kart graficznych Quadro.

Pierwsza edycja sterownika Creator Ready (wersja 419.67) jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania funkcji oferowanych przez karty graficzne RTX i zapewnia poprawę wydajności o 8-12%* w topowych aplikacjach użytkowych, takich jak:

Autodesk Arnold 5.3 - Twórcy mogą uzyskać dostęp do publicznej wersji beta silnika renderującego Arnold na stronie www.arnoldrenderer.com.

- Twórcy mogą uzyskać dostęp do publicznej wersji beta silnika renderującego Arnold na stronie www.arnoldrenderer.com. Unreal Engine 4.22 - Unreal Engine 4.22 z obsługą ray tracingu jest już dostępny w wersji preview, a wersja finalna zostanie udostępniona w ciągu najbliższych 2 tygodni. Informacje na ten temat ogłoszono podczas konferencji GDC i można o nich przeczytać tutaj.

- Unreal Engine 4.22 z obsługą ray tracingu jest już dostępny w wersji preview, a wersja finalna zostanie udostępniona w ciągu najbliższych 2 tygodni. Informacje na ten temat ogłoszono podczas konferencji GDC i można o nich przeczytać tutaj. REDCINE-X PRO 51 - dzięki najnowszej dostępnej wersji beta REDCINE-X PRO twórcy wideo mogą dekodować w jakości do 8K 24FPS 12:1.

- dzięki najnowszej dostępnej wersji beta REDCINE-X PRO twórcy wideo mogą dekodować w jakości do 8K 24FPS 12:1. Adobe Photoshop Lightroom CC - firma Adobe wydała niedawno Enhance Details dla Lightroom CC , funkcję wykorzystującą uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, intensywnie trenowaną przez konwolucyjną sieć neuronową, w celu zapewnienia fotografii najwyższej jakości. Dzięki kartom graficznym NVIDIA RTX fotograficy będą w stanie poprawić jakość swoich zdjęć nawet czterokrotnie szybciej niż w przypadku zintegrowanych kart graficznych.

- firma Adobe wydała niedawno dla , funkcję wykorzystującą uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, intensywnie trenowaną przez konwolucyjną sieć neuronową, w celu zapewnienia fotografii najwyższej jakości. Dzięki kartom graficznym NVIDIA RTX fotograficy będą w stanie poprawić jakość swoich zdjęć nawet czterokrotnie szybciej niż w przypadku zintegrowanych kart graficznych. Substance Designer od Adobe - Substance Designer otrzymał ostatnio obsługę DirectX Ray Tracing, pozwalając artystom na renderowanie przy użyciu kart graficznych NVIDIA RTX w czasie zaledwie 16 sekun materiałów, których obróbka zajmowała dotąd 14 minut.

Wyniki oparte są na konfiguracji testowej wykorzystującej system Windows 10 (RS4), procesor Intel Xeon Gold 6154 (3GHz), 64 GB pamięci DDR4 oraz kartę GeForce RTX 2080 ze sterownikami R415 i R418.