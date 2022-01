NVIDIA rezygnuje z planów przejęcia ARM Holdings

NVIDIA spotkała się z silnym sprzeciwem organów regulacyjnych przy próbie zakupu ARM Holdings, brytyjskiej firmy posiadającej IP architektury RISC (reduced instruction set computer). Po licznych próbach przekonania rynku i rządów, które mogłyby się sprzeciwić takiej transakcji, NVIDIA podobno zrezygnowała z tych planów, co oznacza, że będzie musiała zaznaczyć stratę w wysokości 1,25 miliarda USD, czyli pieniędzy, które należy traktować jako opłatę likwidacyjną.

Pierwotnie NVIDIA planowała zapłacić za firmę 40 miliardów USD. Jednak amerykański producent układów scalonych nie spodziewa się już, że transakcja ta dojdzie do skutku. Jak pisze o tym serwis Bloomberg:

Nvidia Corp. po cichu przygotowuje się do rezygnacji z zakupu Arm Ltd. od SoftBank Group Corp. po tym, jak nie poczyniła żadnych postępów w uzyskaniu zgody na transakcję wartą 40 miliardów USD, twierdzą osoby zaznajomione ze sprawą.

Jeszcze w 2020 roku NVIDIA obiecała, że zachowa model licencjonowania open-source ARM oraz zachowa neutralność klientów pod swoimi skrzydłami. Firma zapewniła również, że zwiększy swoją obecność badawczo-rozwojową w Cambridge (Wielka Brytania), gdzie znajduje się siedziba ARM. Obietnice te nie przekonały jednak organów regulacyjnych.

Bez praw do architektury ARM, próba wejścia NVIDII na rynek procesorów może napotkać nowe przeszkody. Mimo, że obie firmy w przeszłości mocno współpracowały, NVIDIA nie będzie miała pełnego prawa do wyznaczania ścieżki rozwoju architektury ARM.

