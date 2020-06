NVIDIA wprowadziła GPU Ampere A100 w formacie PCIe. Jest 20 razy szybsze niż Volta.

NVIDIA dodała do rodziny procesorów graficznych Ampere A100 model A100 PCIe kompatybilny z PCIe 4.0

Firma NVIDIA zaprezentowała kolejny wariant rodziny układów graficzny Ampere A100 firmy NVIDIA, który jest kompatybilny z PCIe 4.0. Jego TDP ma wynosić 250 W, a wydajność sięgać będzie do 90% pełnego GPU A100 o TDP 400 W. Firma NVIDIA ogłosiła, że akcelerator graficzny A100 PCIe dostępny jest dla różnych przypadków zastosowań, od tych wykorzystujących pojedynczy układ A100 PCIe, po serwery wykorzystujące dwie takie karty jednocześnie, dzięki 12 kanałom NVLINK, zapewniającym przepustowość łącza na poziomie 600 GB/s.

Specyfikacja

Pod względem specyfikacji, akcelerator graficzny A100 PCIe nie różnie się znacznie pod względem rdzenia od modelu 400 W. Tutaj też dostaniemy 6912 rdzeni CUDA rozmieszczonymi w 108 modułów SM, 432 rdzenie Tensor oraz 40 GB pamięci HMB2, zapewniającą przepustowość 1,55 TB/s. Główną różnicę widać w TDP, które dla wariantu PCIe jest o 150 W niższe. Może to sugerować obniżone taktowanie rdzenia, jednakże NVIDIA podała szczytowe wartości obliczeń, będące takie same jak w modelu bez PCIe. Wydajność FP64 nadal oceniana jest na 9.7/19.5 TFLOPs, wydajność FP32 na 19.5 /156/312 TFLOPs (Sparsity), wydajność FP16 na 312/624 TFLOPs (Sparsity), a INT8 na 624/1248 TOPs (Sparsity).

Według firmy NVIDIA, akcelerator A100 PCIe może zapewnić 90% wydajności karty A100 HGX (400W) w aplikacjach serwerowych. Wynika to głównie z krótszego czasu, który potrzebuje karta na wykonanie takich zadań. W złożonych sytuacjach, które wymagają stałego wykorzystania procesora graficznego, może on zapewnić w najbardziej ekstremalnych przypadkach od 90% do nawet 50% wydajności modelu 400W. NVIDIA poinformowała, że spadek wydajności o 50% będzie bardzo rzadki i tylko kilka zadań będzie w stanie popchnąć kartę do takiego stopnia.

Firma NVIDIA i jej partnerzy serwerowi rozpoczęli już wdrażanie na szeroką skalę akceleratora graficznego opartego na PCIe:

ASUS zaoferuje ESC4000A-E10, który może być skonfigurowany z czterema procesorami graficznymi PCIe A100 w jednym serwerze.

zaoferuje ESC4000A-E10, który może być skonfigurowany z czterema procesorami graficznymi PCIe A100 w jednym serwerze. Atos oferuje swój system BullSequana X2415 z czterema procesorami graficznymi NVIDIA A100 Tensor Core.

oferuje swój system BullSequana X2415 z czterema procesorami graficznymi NVIDIA A100 Tensor Core. Firma Cisco planuje wspierać procesory graficzne NVIDIA A100 Tensor Core w swoich serwerach Cisco Unified Computing System oraz w swoim hiperkonwersyjnym systemie infrastrukturalnym Cisco HyperFlex.

planuje wspierać procesory graficzne NVIDIA A100 Tensor Core w swoich serwerach Cisco Unified Computing System oraz w swoim hiperkonwersyjnym systemie infrastrukturalnym Cisco HyperFlex. Firma Dell Technologies planuje obsługiwać procesory graficzne NVIDIA A100 Tensor Core w swoich serwerach PowerEdge i rozwiązaniach, które akcelerują obciążenie od krawędzi do rdzenia w chmurze, tak samo jak obsługuje inne akceleratory graficzne, oprogramowanie i technologie NVIDIA w szerokim zakresie ofer

planuje obsługiwać procesory graficzne NVIDIA A100 Tensor Core w swoich serwerach PowerEdge i rozwiązaniach, które akcelerują obciążenie od krawędzi do rdzenia w chmurze, tak samo jak obsługuje inne akceleratory graficzne, oprogramowanie i technologie NVIDIA w szerokim zakresie ofer Fujitsu wprowadza procesory graficzne A100 do swojej linii serwerów PRIMERGY.

wprowadza procesory graficzne A100 do swojej linii serwerów PRIMERGY. GIGABYTE zaoferuje serwery G481-HA0, G492-Z50 i G492-Z51, które obsługują do 10 procesorów PCIe A100, natomiast serwer G292-Z40 do ośmiu.

zaoferuje serwery G481-HA0, G492-Z50 i G492-Z51, które obsługują do 10 procesorów PCIe A100, natomiast serwer G292-Z40 do ośmiu. HPE będzie obsługiwać procesory graficzne A100 PCIe w serwerze HPE ProLiant DL380 Gen10, a dla akcelerowanych obciążeń HPC i AI - w systemie HPE Apollo 6500 Gen10.

będzie obsługiwać procesory graficzne A100 PCIe w serwerze HPE ProLiant DL380 Gen10, a dla akcelerowanych obciążeń HPC i AI - w systemie HPE Apollo 6500 Gen10. Inspur wprowadza na rynek osiem systemów NVIDIA A100, w tym NF5468M5, NF5468M6 i NF5468A5 wykorzystujących procesory graficzne A100 PCIe, NF5488M5-D, NF5488A5, NF5488M6 i NF5688M6 wykorzystujące ośmiokierunkowy NVLink oraz NF5888M6 wykorzystujący 16-kierunkowy NVLink.

wprowadza na rynek osiem systemów NVIDIA A100, w tym NF5468M5, NF5468M6 i NF5468A5 wykorzystujących procesory graficzne A100 PCIe, NF5488M5-D, NF5488A5, NF5488M6 i NF5688M6 wykorzystujące ośmiokierunkowy NVLink oraz NF5888M6 wykorzystujący 16-kierunkowy NVLink. Lenovo będzie obsługiwać procesory graficzne A100 PCIe w wybranych systemach, w tym serwer Lenovo ThinkSystem SR670 AI-ready. Jesienią Lenovo zwiększy dostępność w całym swoim portfolio ThinkSystem i ThinkAgile.

będzie obsługiwać procesory graficzne A100 PCIe w wybranych systemach, w tym serwer Lenovo ThinkSystem SR670 AI-ready. Jesienią Lenovo zwiększy dostępność w całym swoim portfolio ThinkSystem i ThinkAgile. Firma One Stop Systems zaoferuje swój system rozszerzeń OSS 4UV Gen 4 PCIe z maksymalnie ośmioma procesorami graficznymi NVIDIA A100 PCIe, aby umożliwić klientom z branży AI i HPC skalowanie swoich serwerów Gen 4.

zaoferuje swój system rozszerzeń OSS 4UV Gen 4 PCIe z maksymalnie ośmioma procesorami graficznymi NVIDIA A100 PCIe, aby umożliwić klientom z branży AI i HPC skalowanie swoich serwerów Gen 4. Quanta/QCT będzie oferować kilka systemów serwerowych QuantaGrid, w tym D52BV-2U, D43KQ-2U i D52G-4U, które obsługują do ośmiu procesorów graficznych NVIDIA A100 PCIe.

będzie oferować kilka systemów serwerowych QuantaGrid, w tym D52BV-2U, D43KQ-2U i D52G-4U, które obsługują do ośmiu procesorów graficznych NVIDIA A100 PCIe. Supermicro zaoferuje swój system 4U A+, obsługujący do ośmiu procesorów graficznych NVIDIA A100 PCIe i do dwóch dodatkowych wysokowydajnych gniazd rozszerzeń PCI-E 4.0 wraz z innymi serwerami z procesorami graficznymi 1U, 2U i 4U.

NVIDIA nie ogłosiła jeszcze żadnej daty premiery ani ceny karty, jednak biorąc pod uwagę fakt, że procesor graficzny A100 (400W) Tensor Core jest już dostępny w sprzedaży od momentu premiery, A100 (250W) PCIe prawdopodobnie wkrótce pójdzie w jego ślady.

Sprawdź ile kosztuje karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti