NVIDIA zapowiada zwiększenie ilości kart GeForce RTX 3060 (LHR) na rynku

Co jednak ciekawe, ilość ta została zwiększona z powodu wymagań chińskich kafejek internetowych.

GeForce RTX 3060 było kartą graficzną, od której braku rozpoczął się kryzys na rynku. Nvidia ogłosiła, że na rynku pojawi się ponownie i w większych ilościach, jednak większość egzemplarzy trafi do kafejek internetowych w Chinach. O ile u nas już rzadko gdzie można znaleźć takie miejsca, o tyle w Chinach wciąż cieszą się dużą popularnością. Ich właściciele już mogą zamawiać karty RTX 3060 bezpośrednio u Nvidii - wysyłka rozpocznie się 10 lipca. Nie ma limitów na ilość zamawianych kart, co oznacza, że przygotowano ich solidne zapasy.

To kolejna oznaka tego, że rynek wraca do poprzedniego stanu. Zasługa w tym także wypuszczeniu kart w edycji LHR, które mocno ograniczają wydobywanie kryptowalut. Ceny zaczynają spadać na całym świecie - także w Polsce. Nie jest jeszcze pewne, czy większe ilości układów RTX trafią także do innych krajów świata, jednak wszystko wskazuje na to, że tak się stanie.

Źródło: VideoCardz