NYPD wymienia notatniki na aplikację na iPhone'a

Nowojorska policja rezygnuje z tradycyjnych notatników. Policjanci otrzymają specjalną aplikację na system iOS.

Policjanci z Nowego Jorku już niedługo stracą jedno z najstarszych narzędzi - tradycyjne notatniki. NYPD to jedna z najnowocześniejszych formacji policyjnych w Stanach Zjednoczonych, co ma swoje zalety, ale i wady. Kilka lat temu nowojorscy użytkownicy zdecydowali się na zakup 36 tysięcy telefonów komórkowych Nokia pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Niestety niedługo po zakupie okazało się, że Microsoft przestanie wspierać ten systemem operacyjny. Z tego powodu służby zmuszone były do zakupu kolejnych urządzeń, które otrzymywać będą najnowsze poprawki zabezpieczeń.

Co ciekawe zrażeniu urzędnicy nie sięgnęli po dedykowane dla służb mundurowych urządzenia takie, jak Samsung Galaxy XCover Pro, a wybrali iPhone'y z dodatkowymi akcesoriami. Takie rozwiązanie spowodowało, że władze przez najbliższe kilka lat nie muszą martwić się o brak aktualizacji.

Niespełna trzy lata po tym, jak nowojorska policja wymieniła swój sprzęt na iPhone'y policjanci uzyskują dodatkową funkcje na swoich służbowych komórkach. Już wkrótce na ich iPhone'ach pojawi się nowa aplikacja, która zastąpi klasyczne notatniki. Przejście na cyfrowy system pozwoli departamentowi na bardziej efektywny dostęp do danych i znacznie szybsze wyszukiwanie archiwalnych wpisów. Po wprowadzeniu rozwiązania policjanci mają zupełnie porzucić klasyczne notatniki, które obecnie towarzyszą im podczas służby. Aplikacja będzie miała także swoich nadzorców, którzy zdalnie kontrolować będą czy policjanci poprawnie wprowadzają swoje notatki służbowe.

Poza zaletami, jakie wiążą się z transformacją na rozwiązanie cyfrowe policja zaoszczędzi również masę papieru. Według The New York Time policjanci w Nowym Jorku zużywają obecnie około 10 tysięcy notatników miesięcznie. Łatwo wyobrazić sobie, jaka to ilość papieru.

Cyfrowe notatki pozwolą także na ich ochronę. Ułatwią one pracę przy dochodzeniach wznowionych po latach w związku z pojawieniem się nowych faktów. W tym przypadku notatki cyfrowe będą mogły stanowić dowód rzeczowy w sprawie.

