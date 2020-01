Na Dragon Quest XII jeszcze sobie poczekamy

Na kolejną część kultowej serii gier jRPG jeszcze sobie poczekamy, tak przynajmniej wynika ze słów twórcy serii - Yuji'ego Horii.

Twórca serii Dragon Quest - Yuji Horii, opublikował na Twiterze wiadomość z okazji nowego roku, przy okazji zdradził on kilka ciekawostek na temat dwunastej, pełnoprawnej odsłony cyklu Dragon Quest.

Niestety nie mamy najlepszych wieści, choć pan Horii nie ukrywa, że Dragon Quest XII jest w planach, to przed jego zespołem jest jeszcze sporo pracy. Jednocześnie twórca serii prosi fanów o wsparcie i cierpliwość, ta nam się przyda bowiem szanse na debiut gry w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmalały właśnie do zera.

Dowiedzieliśmy się również, że czas oczekiwania na Dragon Quest XII mogą nam umilić inne produkcje studia, o których więcej powinniśmy się dowiedzieć w nadchodzących miesiącach.

Ostatnia odsłona serii - Dragon Quest XI: Echoes of An Elusive Age, okazała się być jedną z najlepszych w historii. Może się ona pochwalić nie tylko wysokimi ocenami zarówno graczy, jak i recenzentów, ale również znakomitymi wynikami sprzedaży. Wydawca gry - firma Square Enix, poinformował w zeszłym miesiącu, że sprzedaż jedenastej odsłony cyklu przekroczyła już 5,5 miliona egzemplarzy.

Dragon Quest XI zadebiutował pierwotnie w 2017 roku (wyłącznie w Japonii) na konsolach PlayStation 4 i Nintendo 3DS. W 2018 r. gra dostępna była już na całym świecie na PlayStation 4 i PC. Ostatnia wersja gry - Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, zadebiutowała kilka miesięcy temu na konsoli Nintendo Switch. Co ciekawe, to właśnie te wydanie uchodzi obecnie za najbardziej rozbudowane.

źródło: gematsu.com