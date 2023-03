Na Geekbuying możesz przedpremierowo upolować robota sprzątającego od popularnego producenta i... złapać coś gratis

Na Geekbuying można znaleźć wiele ciekawych sprzętów. Tym razem ta platforma sprzedażowa postanowiła zaskoczyć nas możliwością przedpremierowego zakupu robota sprzątającego jednej z wiodących marek. W dodatku można upolować gratis!

Nowa propozycja od Geekbuying to przedsprzedażowy zakup robota sprzątającego z funkcją mopowania marki Roborock. Do pierwszych 100 rezerwacji platforma sprzedażowa oferuje też jakiś ekskluzywny prezent! Samo urządzenie zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Uwagę zwracają w szczególności ciekawe funkcje tego sprzętu. Co dokładnie potrafi?

Roborock S8 – co potrafi?

Najnowszy model robota marki Roborock został wyposażony w dwie gumowe szczotki DuoRoller. Producent przekonuje, że dzięki ich wyjątkowemu kształtowi udało się uniknąć ciągłego plątania włosów i sierści wokół wałków. Odkurzacz ma moc ssącą na poziomie 6000 Pa, co jest naprawdę niezłym wynikiem i daje nadzieję na efektywne sprzątanie. Co ważne, urządzenie ma też funkcję mopowania, którą udoskonalono o technologię soniczną. Szoruje czyszczoną powierzchnię ze stałym ciśnieniem i prędkością 3000 razy na minutę, by dokładnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Gdy urządzenie wjeżdża na dywan, robot automatycznie unosi ściereczkę mopującą na wysokość 5 mm. Oczywiście, jak przystało na nowoczesny odkurzacz automatyczny, urządzenie samo wykrywa powierzchnię dywanu. Wówczas zwiększa też moc ssania, by dokładnie go wyczyścić.

Roborock S8 wyposażono w precyzyjną nawigację LIDAR PreciSense, mapowanie 3D, system mapowania wielopoziomowego oraz czujniki, pozwalające omijać napotkane przeszkody. Z poziomu aplikacji mobilnej można też dostosować mapy poszczególnych pomieszczeń, narysować niewidzialne ściany oraz wyznaczyć strefy zakazane. Co ciekawe, robot sam potrafi zasugerować ich rozmieszczenie.

Przedpremierowo robota Roborock S8 zamówisz tutaj. Aby zarezerwować swój egzemplarz, wystarczy podać adres mailowy.

