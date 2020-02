Na Kickstarterze rusza zbiórka na Pathfinder: Wrath of the Righteous

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio Owlcat Games uruchomiono właśnie zbiórkę funduszy na swoją kolejną produkcję - Pathfinder: Wrath of the Righteous. Akcja trwa na portalu Kickstarter.

Dzięki serwisowi crowdfundingowemu - Kickstarter, otrzymaliśmy już wiele ciekawych produkcji. Jedne z nich były bardziej, inne mniej udane, jednak należy przyznać, że tego typu zbiórki społeczne często są jedyną możliwością dla twórców na realizację ich planów. Właśnie ruszyła zbiórka funduszy na Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Marka Pathfinder zadebiutowała jako system "papierowych" gier RPG, a w 2018 roku studio Owlcat Games dostarczyło graczom pierwszą, cyfrową odsłonę serii - Pathfinder: Kingmaker. Gra, choć nie pozbawiona wad, zdobyła uznanie recenzentów i graczy, więc twórcy zdecydowali się na jej kontynuację. Tak powstał projekt Pathfinder: Wrath of the Righteous, którego szczegóły ujawniono niedawno.

Na serwisie Kickstarter właśnie ruszyła zbiórka funduszy na realizację projektu. Twórcy produkcji podali na portalu cel w wysokości 300 000 dolarów. W momencie pisania tego tekstu, na koncie gry znalazło się już blisko 330 tysięcy dolarów, a to dopiero pierwszy dzień zbiórki. Wszystko wskazuje na to, że studio Owlcat Games będzie mogło pozwolić sobie na jeszcze więcej kreatywności w tworzeniu tytułu.

Jeśli chcecie wspomóc tworzenie Pathfinder: Wrath of the Righteous koniecznie wejdźcie na serwis Kickstarter. Dotacje można wpłacać do 11 marca bieżącego roku, a planowana premiera gry ma nastąpić w czerwcu 2021 roku.

Źródło: Kickstarter