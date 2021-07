Na Netflixie pojawią się gry

Wszystko wskazuje na to, że Netflix zrealizuje swój nowy pomysł. Gigant streamingowy zatrudnił weterana branży gier wideo.

Wygląda na to, że Netflix przygotowuje się do umieszczenia gier na swojej platformie. Czyżby wynikało to ze zwiększonej konkurencji, jaką stały się platformy takie jak Disney Plus czy HBO Go? Jako pierwszy o tej wiadomości poinformował już Bloomberg, twierdząc, że Netflix planuje rozpocząć oferowanie gier obecnym abonentom już w przyszłym roku. Póki co, szczegóły dotyczące całej sprawy nie są dokładnie znane. Gry mają być udostępniane, przynajmniej na początku, bez dodatkowych kosztów dla subskrybentów. Nie ma jednak żadnych informacji na temat jakichkolwiek umów, które będą zawierane z wydawcami gier wideo. Z raportu Bloomberga dowiadujemy się, że:

Gry pojawią się wraz z obecną taryfą jako nowy gatunek programowy – podobnie do tego, co Netflix zrobił z filmami dokumentalnymi lub stand-upami. Firma obecnie nie planuje pobierać dodatkowych opłat za treści.

Wydaje się, że pierwsze kroki w kierunku nowych funkcji na platformie zostały już wykonane. Firma zatrudniła byłego wiceprezesa ds. treści AR i VR Facebooka, Mike'a Verdu, jako nowego wiceprezesa ds. rozwoju gier. Verdu zajmował dotychczas różne stanowiska wysokiego szczebla także w EA, Kabam i Zynga. Jego nowe stanowisko będzie podlegać teraz dyrektorowi operacyjnemu Netflixa, Gregowi Petersowi.

Zobacz również:

Czy niedługo będziemy mogli zagrać w Wiedźmina na tej samej platformie, na której oglądamy o nim serial? Wydaje się, że Netflix chce przyciągnąć uwagę subskrybentów jako dolina obfitości dla osób pragnących korzystać z dwóch form rozrywki jednocześnie.

Zobacz także: Lidl: tanie artykuły ogrodnicze - co warto kupić?

Źródło: syfy.com