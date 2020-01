Na Resident Evil 8 jeszcze sobie poczekamy, projekt jest dopiero w powijakach

W najbliższych latach nie doczekamy się Resident Evil 8, ani kolejnych remake'ów.

"Przecieki" zdarzają się w niemal każdej branży. W przypadku gier, osoby udostępniające takie wiadomości często zyskują sławę wśród społeczności, szczególnie, gdy ich informacje znajdują potem potwierdzenie w rzeczywistości. Jednym z takich "sprawdzonych" informatorów jest Aesthetic Gamer (na portalu ResetEra znany jako Dusk Golem), który zdradził m.in informację na temat Resident Evil 3 Remake, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem tytułu. Powrócił on z kolejnymi doniesieniami, na temat kultowych gier z zombie w roli głównej.

Według najnowszych informacji, w najbliższych latach możemy zapomnieć o kolejnych remake'ach Resident Evil. Niestety, nie ma też szans na kontynuację serii, której produkcja ponoć została rozpoczęta w 2016 roku, jednak już w 2017 roku proces został wstrzymany, a osoby za niego odpowiedzialne zostały oddelegowane do innych tytułów (jak Resident Evil 7 DLC oraz Resident Evil 2 Remake). Jakieś 7-8 miesięcy temu projekt Resident Evil 8 powrócił, ale efektów nie powinniśmy się spodziewać w najbliższym czasie. Nie znaczy to jednak, że nie będzie kolejnego Resident Evil. Będzie. I to już w przyszłym roku.

Aesthetic Gamer twierdzi, że jest jeszcze jedna gra z serii Resident Evil, a jej premiera nastąpi prawdopodobnie już w przyszłym roku. Nie będzie to jednak kontynuacja, ani remake żadnej z dotychczasowych części. Niestety, informator nie zdradził dodatkowych wiadomości na temat tajemniczego tytułu, uprzedził jedynie, że w najbliższym czasie nie ujawni nic więcej. Do przecieków oczywiście należy podchodzić z dystansem, jednak te doniesienia brzmią intrygująco.

Najnowsza gra z serii - Resident Evil 3 Remake, ukaże się już 3 kwietnia 2020 roku. Tytuł będzie dostępny na PlayStation 4, Xbox One i PC.

Źródło: twitter