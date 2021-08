Na TikToku pojawią się relacje?

TikTok testuje stories, które będą znikać po 24 godzinach.

Dotychczas to Instagram, Facebook i Twitter kopiowali pomysły od TikToka. Tym razem ta mobilna aplikacja internetowa jest gotowa na wprowadzenie usługi znanej u konkurentów. Próbując urozmaicić swoje funkcje i przyciągnąć jeszcze więcej użytkowników do swojej platformy, TikTok testuje 24-godzinne, znikające relacje.

Niezależnie od tego, z jakiej aplikacji korzystasz i czy aktywność nazywa się Stories, Shorts, Fleets czy jeszcze inaczej, jej podstawowa koncepcja jest taka sama. Zdjęcia lub filmy opublikowane w tym formacie są ograniczone czasowo, dzięki czemu wydają się bardziej ekskluzywne.

Variety poinformowało, że portal społecznościowy testuje nową funkcję poza Stanami Zjednoczonymi i na niewielkiej liczbie użytkowników. Ideą ma być udostępnienie twórcom większej liczby formatów do wyrażania ich kreatywności. Przypomnijmy jednak, że choć relacje są niezwykle popularne na Instagramie, gorzej przyjęły się na Twitterze, który ostatecznie zrezygnował z funkcji. Mając to na względzie, nie wiemy czy relacje trafią do ostatecznej wersji TikToka.

