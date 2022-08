Na Wspólnej trafi do HBO Max? Połączenie TVN i Warner Bros. Discovery staje się faktem

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami dość dziwnych posunięć związanych z platformą HBO Max, Warner Bros oraz Discovery. A co w takim razie ze stacją TVN, która jest częścią tego zestawu?

Dokładnie w kwietniu tego roku oficjalnie wystartowała jedna z największych firm medialnych na świecie, czyli Warner Bros. Discovery. Co to oznacza? Również widzowie w Polsce otrzymają dostęp do najciekawszych i największych produkcji z portfolio tego giganta. Dzisiaj platforma TVN ogłosiła ramówkę na nadchodzący sezon.

Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN powiedziała:

To historyczna chwila, bo mniej więcej za miesiąc TVN kończy 25 lat. Wchodzi w nowe ćwierćwiecze silniejszy, mocniejszy, jako część wielkiej grupy mediowej Warner Bros. Discovery, która dociera do miliarda widzów na świecie. TVN w tej rodzinie jest największą grupą telewizyjną. My docieramy do 34 milionów widzów każdego dnia. Jest to coś niesamowitego. Nie zwalniamy tempa. W tym roku wyprodukujemy 3200 godzin programów rozrywkowych i fabularnych. Do tego dochodzą newsy, publicystyka, dochodzi nasze dziennikarstwo. Mamy 25 lat, mamy głowę pełną pomysłów, głowę pełną marzeń. Mamy masę energii, entuzjazmu i chcemy państwa zaprosić w tę podróż razem z nami.

Kilka tygodni temu mogliśmy usłyszeć o rezygnacji HBO z produkcji programów i seriali oryginalnych na wielu rynkach. Ostatnio dowiedzieliśmy się także m.in. o usunięciu "Batgirl", więc ciężko powiedzieć jaka przyszłość czeka TVN w tak dużej grupie. Jest to pierwszy sezon Grupy TVN w objęciach giganta. Czy produkcje, które dostępne są aktualnie na Player za jakiś czas trafią do HBO Max (lub platformy która go zastąpi)? Odpowiedź na to pytanie pojawi się pewnie dopiero za jakiś czas. Możemy jednak się spodziewać, że to nie koniec rewelacji ze strony Warner Bros. Discovery.

