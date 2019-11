Na choroby dziąseł może cierpieć aż 70 proc - spotkanie prasowe o Philips Sonicare DiamondClean Smart

Po raz kolejny firma Philips zaprosiła dziennikarzy na spotkanie dotyczące zdrowia Polaków. Tym razem tematem przewodnim były choroby dziąseł. Jednocześnie była to okazja do zapoznania się z inteligentną szczoteczką Philips Sonicare DiamondClean Smart - inteligentnym rozwiązaniem, rekomendowanym przez specjalistów.

Większą część spotkania poprowadziła dr Monika Stachowicz - stomatolog z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie. Podczas wystąpiła, pokreśliła, że periodontopatie są kolejną plagą naszych czasów. Paradontoza, czyli najbardziej przewlekła choroba przyzębia to olbrzymi problem pacjentów stomatologicznych w Polsce.

Według badań Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, na choroby dziąseł może cierpieć aż 70 proc. Polaków. Co więcej w niektórych grupach wiekowych odsetek ten może wynosić, aż 90 %. W walce ze schorzeniami dziąseł kluczową rolę odgrywa walka z kamieniem nazębnym oraz odpowiednie techniki szczotkowania dziąseł.

Wielu Polaków stosuje tzw. okrężną technikę szczotkowania, która jest odpowiednia, ale dla… dzieci. To głównie nieprawidłowa technika szczotkowania jest odpowiedzialna za rozwój kamienia nazębnego. Właściwa jest technika wymiatająca, w której przykładamy szczoteczkę do linii styku dziąseł i zębów pod kątem 45 stopni. Następnie tzw. ruchem wymiatającym przesuwamy włosie w kierunku od dziąsła w dół. Przy każdym zębie powinniśmy wykonywać minimum 10 powtórzeń – opowiada Monika Stachowicz, stomatolog z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie

Poprawne mycie zębów klasyczną szczoteczką manualną jest trudniejsze, dlatego alternatywą są nowoczesne szczoteczki soniczne. Mogą one wykonywać kilkadziesiąt tysięcy ruchów na minutę, posiadać wbudowany czujnik nacisku, który chroni przed podrażnieniem tkanek dziąseł, a wykorzystywana w nich technologia pomaga dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i skutecznie usuwać płytkę nazębną - co jest kluczowe, by zachować zdrowe dziąsła - zauważa ekspert.

Szczoteczki Sonicare zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez specjalistów od chorób jamy ustnej, aby pomóc pacjentom w zachowaniu właściwych technik czyszczenia zębów. Topowym produktem w ofercie Philipsa jest szczoteczka Philips Sonicare DiamondClean Smart, która dzięki technologii sonicznej wykonuje do 62 tysięcy ruchów szczotkujących na minutę, wytwarzając przy tym mikrobąbelki, które łatwiej docierają do trudno dostępnych miejsc. Powstały w ten sposób płyn dociera w przestrzenie między-zębowe i tylne powierzchnie zębów. Użytkownikowi pozostaje trzymać urządzenie pod kątem 45 stopni, uzyskując w ten sposób ruchy wymiatające bez konieczności koncentracji uwagi na technice.

Według badań na temat skuteczności sonicznych szczoteczek Philipsa, urządzenie DiamondClean Smart zapewnia nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach stosowania.