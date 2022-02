Na co do kina w walentynki? Podpowiadamy, jakie filmy warto zobaczyć

Chcecie wybrać się ze swoją drugą połówką do kina na walentynki? Podpowiadamy, jaki film warto razem zobaczyć.

Spis treści

Walentynki już za pasem. Jeśli chcemy wybrać się do kina, warto wcześniej zarezerwować bilety, aby uniknąć rozczarowania. W tym artykule podpowiadamy, jakie filmy warto zobaczyć w kinach w ten wyjątkowy dzień.

Wyjdź za mnie

Wyjdź za mnie to komedia romantyczna w iście gwiazdorskiej obsadzie. Poznamy tutaj historię Kat Valdez (Jennifer Lopez), wielkiej gwiazdy muzyki. Jest w związku z innym artystą, Bastianem (Maluma). Para postanawia pobrać się na koncercie przed ogromną publicznością. Wydarzenie ma być także transmitowane w mediach społecznościowych. Chwilę przed powiedzeniem "tak", Kat dowiaduje się, że partner ją zdradził. W ramach zemsty postanawia poślubić losową osobę z publiczności. Wybór pada na Charliego (Owen Wilson), który został zaciągnięty na koncert przez nastoletnią córkę (Chloe Coleman) oraz najlepszą przyjaciółkę (Sarah Silverman). Czy dwie osoby z tak różnych światów stworzą szczęśliwy związek? Premiera już 11 lutego.

Zobacz również:

Miłość jest blisko

Miłość jest blisko to polska komedia romantyczna, która opowiada historię Natalii i Adama. Oboje znają się od dziecka, mieszkają w jednym domu, korzystają ze wspólnych pomieszczeń. Nie są jednak parą, choć na pierwszy rzut oka może to tak wyglądać. Ona szuka mężczyzny ustatkowanego, domatora, który zapewni ciepło i bezpieczeństwo jej i jej synowi. Adam zaś szuka wrażeń i najchętniej wybrałby się do Amazonii. W pewnym momencie na ich drodze staną nowe osoby. Natalia pozna Bruno, bogatego dentystę, który zrobi dla niej wszystko. Adam spotyka piękną Marikę, podróżniczkę i pisarkę. Przypadkowo rozpoczęte znajomości zapowiadają się niezwykle obiecująco. W filmie zobaczymy m.in. Weronikę Książkiewicz, Olgę Bołądź, czy Wojciecha Solarza. W kinach od 11 lutego.

Krime Story, Love Story

Krime Story, Love Story to film oparty na prawdziwych wydarzeniach, które zostały opisanego w książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego. Poznamy tutaj historię dwójki przyjaciół, którzy na mieście nazywani są Krime i Wajcha. Na co dzień żyją w dzielnicy, w której nikt nie ma lekko. Pewnego dnia jednak dostają propozycję zarobienia dużych pieniędzy. Postanawiają, że to będzie ich ostatnia nielegalna akcja, w której wezmą udział. Okazuje się jednak, że córka zleceniodawcy zawróciła w głowie jednemu z bohaterów. Teraz będzie musiał zdecydować, co jest dla niego najważniejsze w życiu i postawić wszystko na jedną kartę. W filmie zobaczymy m.in. Michała Koterskiego, Cezarego Łukasiewicza, Wiktorię Gąsiewską czy Małgorzatę Kożuchowską. W kinach od 11 lutego.

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach

Uwielbiana przez wiele osób komedia wraca na ekrany. W filmie 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach poznamy dalsze losy znanych nam już bohaterów. Ricky przeżywa twórczy kryzys, Jarosław zmaga się z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Kordian chce wyleczyć złamane serce a Stefan robi wszystko, aby zapanować nad złością. Jedynie Tomek spełnia swoje marzenia, jednak pakuje się przez to w kłopoty. W wir szaleństwa tych facetów ponownie wpada Basia i Zosia, jednak poznamy także nową, tajemniczą bohaterkę nazywaną Pestka. W filmie zobaczymy m.in. Piotra Głowackiego, Leszka Lichotę, Zbigniewa Zamachowskiego czy Karolinę Bruchnicką. W kinach od 28 stycznia.

Piosenki o miłości

Film Piosenki i miłości opowiada historię Alicji, która jest kelnerką mieszkającą w bloku oraz Roberta, pochodzącego z zamożnej rodziny chłopaka, który marzy o wydaniu płyty, robiąc przy tym na złość sławnemu ojcu. Poznają się na imprezie, na której ona pracuje a on się bawi. Dwie osoby z tak różnych światów połączy wielka miłość do muzyki. Nic nie jest jednak tak łatwe i proste, jak mogłoby się wydawać. W rolach głównych zobaczymy Andrzeja Grabowskiego, Justynę Święs oraz Tomasza Włosoka, który zagrał w ostatnim czasie świetną rolę w filmie Jak pokochałam gangstera od Netflix. Piosenki o miłości będą miały swoją premierę w marcu, jednak już w ten weekend zobaczymy film w wybranych kinach.

Zobacz także: Najlepsze promocje walentynkowe! Zebraliśmy najciekawsze oferty