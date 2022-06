Na co iść do kina w ten weekend? Filmowe premiery [01.07-03.07.2022]

Planujecie wypad do kina? Sprawdziliśmy, co w ten weekend trafi na ekrany polskich kin. Macie ochotę na science-fiction? A może szukacie pomysłu na seans z dziećmi? Przekonajcie się, jakie filmowe premiery czekają nas już w ten piątek.

Po zeszłotygodniowych premierach, wśród których znalazł się m.in. Elvis Baza Luhrmanna, ten weekend zapowiada się spokojniej. Dystrybutorzy przygotowali tylko dwie premiery: skierowaną do dzieci nową odsłonę Minionków oraz kameralne science-fiction o androidach.

Minionki: Wejście Gru

Premiera: 1 lipca

Jeśli ten weekend chcecie poświęcić dzieciom, mamy dla Was dobrą wiadomość. Już w piątek do kin trafi najnowsza odsłona przygód żółtych stworków, znanych jako Minionki. Tym razem mamy do czynienia z prequelem, w którym poznamy przeszłość przebiegłego Gru. Animacja z abiera nas do lat 70., na amerykańskie przedmieścia. Gru ma 12 lata i jest ambitnym chłopcem, który pilnie pracuje nad planem przejęcia władzy nad światem. Idzie mu to jednak dość opornie, wobec czego łączy siły z Minionkami, wśród których jest rzecz jasna Kevin, Stuart, Bob i niezastąpiony Otto. Gdy Straszliwa 6 – potężna grupa superzłoczyńców – pozbywa się swego przywódcy, Gru dostrzega szansę na życiowy awans. Villaini jednak nie chcą słyszeć o przyjęciu chłopaka w swoje szeregi – rozżalony Gru okrada niedoszłych wspólników, czym naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

W filmie czeka nas oczywiście dużo typowego dla Minionków slapstickowego humoru, a także spora dawka kung-fu. Można się też spodziewać nawiązań do "dorosłego" kina, które umilą seans rodzicom. Film będzie oczywiście dostępny z polskim dubbingiem.

Yang

Premiera: 1 lipca

Propozycja dla fanów i fanek Westworld. Jeśli cenicie sci-fi i rozważania o naturze ludzi i robotów, nowy film Kogonady – południowokoreańskiego reżysera i twórcy wideoesejów. Tym razem na warsztat twórca bierze tematykę transhumanizmu. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Jake (Colin Farrell) i Kyra (Jodie Turner-Smith) adoptują małą dziewczynkę. Kupują dla niej androida Yanga, który ma pełnić rolę opiekuna Miki (Malea Emma Tjandrawidjaja) i jej przyjaciela. Android szybko staje się częścią rodziny. Pewnego dnia przestaje działać, a Jake postanawia znaleźć kogoś, kto go naprawi. Jest jednak pewien problem – Yang został kupiony z drugiej ręki i nie posiada gwarancji. Jake trafia więc do działającego w szarej strefie handlarza, który wyjmuje Yangowi dysk z pamięcią. Jake zaczyna przeglądać wspomnienia androida...

Być może filmowi Kogonady bliżej jest do kameralnej Ex Machiny niż spektakularnego Westworld. Tak czy owak, w filmie znajdziemy refleksje typowe dla produkcji o ludziach i androidach, a punktem wyjścia dla opowieści znów jest pamięć i wspomnienia. Na pewno można też liczyć na nastrojowe zdjęcia i niezłe aktorstwo.

