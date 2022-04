Na co zwrócić uwagę, kupując ekspres do kawy? 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Planujesz zakup nowego ekspresu do kawy? Jaki wybrać i czym się kierować? Podpowiadamy!

Spis treści

Zakup nowego urządzenia do parzenia kawy zawsze budzi emocje. Z badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wynika, że niemal 80% Polaków codziennie raczy się tym napojem, przeważnie parząc 2-3 filiżanki dziennie. Nic więc dziwnego, że chcemy pić dobrą kawę, a na jej przyrządzanie poświęcać niewiele czasu. Przeważnie marzy nam się kawa jak z kawiarni, jednak pita w zaciszu własnego domu, samotnie, w ciszy, siedząc w ulubionym fotelu lub przy stole, podczas radosnego rodzinnego spotkania. Jaki ekspres do domu wybrać i czym się kierować? Sprawdź nasz poradnik.

1. Budżet – ile chcemy przeznaczyć na zakup ekspresu do domu?

Kluczowa sprawa – środki, które chcemy i możemy wydać na ekspres do kawy. To od tej kwoty w dużej mierze zależy rodzaj ekspresu, na który się zdecydujemy. Jeśli jednak marzy nam się kawa jak z kawiarni, ale dysponujemy raczej skromnym budżetem, dobrą opcją może być zakup urządzenia na raty.

Zobacz również:

2. Rodzaje ekspresów do kawy – jaki ekspres jest najlepszy?

Wybór jest naprawdę pokaźny i zróżnicowany. Warto dokładnie przemyśleć, jakie mamy potrzeby i jaką kawę lubimy pić na co dzień. Zakup urządzenia do parzenia kawy to przecież często decyzja na kilka lat.

Ekspresy ciśnieniowe. Wyróżniamy m.in. automatyczne , które wymagają minimalnej ingerencji użytkownika, jednocześnie jednak stanowią też najdroższą opcję. Mają wbudowany młynek i przeważnie wyposażone są też w zintegrowany system spieniania mleka . Tańszą opcją, jednak wymagającą większego zaangażowania, są ekspresy kolbowe . Wyposażone są w kolbę, którą należy napełnić zmieloną kawą i zamontować w urządzeniu. Spienianie mleka zazwyczaj możliwe jest dzięki zamontowanej dyszy parowej , jednak istnieją też urządzenia pozbawione funkcji spieniania mleka, więc jeśli jesteś amatorem mlecznych kaw – spieniacz musisz dokupić osobno.

Wyróżniamy m.in. , które wymagają minimalnej ingerencji użytkownika, jednocześnie jednak stanowią też najdroższą opcję. Mają i przeważnie wyposażone są też w . Tańszą opcją, jednak wymagającą większego zaangażowania, są . Wyposażone są w kolbę, którą należy napełnić zmieloną kawą i zamontować w urządzeniu. Spienianie mleka zazwyczaj możliwe jest dzięki zamontowanej , jednak istnieją też urządzenia pozbawione funkcji spieniania mleka, więc jeśli jesteś amatorem mlecznych kaw – Ekspresy przelewowe. Są o wiele tańsze niż ekspresy ciśnieniowe. Różnią się też sposobem działania – woda nie przelatuje przez kawę pod ciśnieniem, a swobodnie przepływa . Tak zaparzona kawa spływa do dzbanka stojącego na płycie grzewczej – dzięki temu napój długo pozostaje ciepły . Jednak to opcja przede wszystkim dla amatorów kaw czarnych , bez mleka. Ekspresy przelewowe nie są bowiem wyposażone w system spieniania.

Są niż ekspresy ciśnieniowe. Różnią się też sposobem działania – woda nie przelatuje przez kawę pod ciśnieniem, a . Tak zaparzona kawa spływa do dzbanka stojącego na płycie grzewczej – dzięki temu . Jednak to opcja przede wszystkim , bez mleka. Ekspresy przelewowe nie są bowiem wyposażone w system spieniania. Ekspresy kapsułkowe. Niska cena i niewielki rozmiar tych urządzeń sprawia, że stanowią dobrą alternatywę dla ekspresów ciśnieniowych . Wybór dostępnych na rynku kapsułek jest naprawdę duży, każdy więc znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo, można zaopatrzyć się także w specjalne kapsułki wielorazowego użytku , które samodzielnie napełnia się zmieloną kawą, dzięki czemu nie generujemy dużych ilości odpadów każdego dnia.

Niska cena i niewielki rozmiar tych urządzeń sprawia, że stanowią . Wybór dostępnych na rynku kapsułek jest naprawdę duży, każdy więc znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo, można zaopatrzyć się także w specjalne , które samodzielnie napełnia się zmieloną kawą, dzięki czemu nie generujemy dużych ilości odpadów każdego dnia. Alternatywne metody parzenia kawy , m.in. AeroPress, kawiarka (inaczej moka czy kafetierka), French Press, Chemex, Drip. Przy ich pomocy zaparzymy tzw. alternatywną kawę. Należy jednak pamiętać, że przeważnie są to akcesoria wymagające większej wiedzy i zaangażowania użytkownika. Nie przygotujemy w nich kaw mlecznych.

3. Rodzaje spieniaczy do mleka – jaki wybrać?

Jeśli nasz wybór padł na ekspres, który nie został wyposażony w zintegrowany system spieniania mleka, musimy zadbać o dokupienie osobnego urządzenia. Jednak nawet spieniacze wbudowane w ekspres mogą znacznie różnić się między sobą.

Dysza spieniająca . Wymaga dużej zręczności i zaangażowania użytkownika. Mleko przelewamy do dzbanuszka . Następnie lekko zanurzamy w nim końcówkę dyszy – powinna znajdować się tuż pod powierzchnią płynu. Gdy mleko spieni się, możemy na krótko zanurzyć dyszę głębiej, by podgrzać mleko (najlepiej spieniać schłodzone, a podgrzewać dopiero na sam koniec).

. Wymaga dużej zręczności i zaangażowania użytkownika. Mleko . Następnie – powinna znajdować się płynu. Gdy mleko spieni się, możemy na krótko zanurzyć dyszę głębiej, by (najlepiej spieniać schłodzone, a podgrzewać dopiero na sam koniec). Zintegrowany system spieniający . Poznamy go po specjalnym wężyku , który pozwala na pobieranie mleka bezpośrednio z butelki lub kartonu . To najwygodniejszy system, bowiem nie wymaga dużej ingerencji użytkownika. Co więcej, przeważnie towarzyszy mu także funkcja automatycznego samooczyszczania , dzięki czemu po skończonej pracy przewody są przepłukiwane czystą wodą oraz parą.

. Poznamy go po , który pozwala na pobieranie mleka . To najwygodniejszy system, bowiem nie wymaga dużej ingerencji użytkownika. Co więcej, przeważnie towarzyszy mu także funkcja , dzięki czemu po skończonej pracy przewody są przepłukiwane czystą wodą oraz parą. Wbudowany pojemnik na mleko . Jest wyjmowany i zwykle nadaje się do przechowywania niewykorzystanego płynu w lodówce. Ekspres pobiera z niego mleko automatycznie, a następnie spienia je, podgrzewa i nalewa do filiżanki.

4. Miejsce, czyli gdzie zmieści się ekspres do kawy?

Najmniejszy rozmiar mają oczywiście urządzenia do parzenia kawy na sposoby alternatywne. Jednak jeśli marzysz o piciu codziennie rano kawy mlecznej, warto rozważyć ekspresy kapsułkowe – są niemal równie kompaktowe. Tak zgrabne urządzenie ma szansę zmieścić się w najmniejszej nawet kuchni. Warto jeszcze przed zakupem rozważyć, gdzie chcemy umieścić urządzenie, by było poręcznie i funkcjonalnie. Drugim obok rozmiaru aspektem, o którym warto w tym miejscu wspomnieć, jest – w przypadku ekspresów automatycznych – umiejscowienie zbiornika na wodę. Wiele modeli ekspresów ciśnieniowych posiada bowiem pojemnik umieszczony z boku urządzenia, który w dodatku wysuwa się do przodu. Takie rozwiązanie w małych kuchniach sprawdzi się więc znacznie lepiej niż zbiornik umieszczony z tyłu ekspresu bądź z boku, jednak otwierany do góry. Tym sposobem w swojej niewielkiej kuchni zmieścimy być może nawet automatyczny ekspres ciśnieniowy.

5. Rodzaje kawy, które zrobi ekspres oraz jego dodatkowe funkcje.

Kwestia istotna szczególnie dla tych, którzy postanowili zakupić ekspres automatyczny. W mnogości oferowanych dziś przez producentów ekspresów funkcji można się pogubić. Ekspresy ciśnieniowe potrafią przyrządzić m.in. espresso, ristretto, espresso doppio, macchiato, cappuccino, kawę czarną (americano), kawę z mlekiem (flat white) oraz latte macchiato. Szeroki wachlarz dostępnych rodzajów napojów pozwala zaspokoić gust nawet najbardziej wymagającego użytkownika.

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji ekspresów jest możliwość zapamiętywania indywidualnych ustawień , jak wielkość filiżanki, moc naparu, a nawet ilość mleka oraz wyjściowa temperatura gotowej kawy.

, jak wielkość filiżanki, moc naparu, a nawet ilość mleka oraz wyjściowa temperatura gotowej kawy. Możliwość sterowania urządzenia przy pomocy smartfona to także coraz częściej uwzględniana opcja.

to także coraz częściej uwzględniana opcja. Funkcja pozwalająca na zaparzenie dwóch kaw jednocześnie bywa niezwykle przydatna – dwie filiżanki w tym samym czasie napełniają się aromatycznym napojem, dzięki czemu nikt nie musi dłużej czekać na swoją ulubioną kawę.

bywa niezwykle przydatna – dwie filiżanki w tym samym czasie napełniają się aromatycznym napojem, dzięki czemu na swoją ulubioną kawę. Coraz częściej producenci ekspresów dbają o łatwość utrzymania urządzenia w czystości. Wyposażają więc ekspresy w różne pomocne technologie – począwszy od bardzo ważnej funkcji samoczyszczenia (czyli przepłukiwania systemów parzenia i spieniania mleka po każdym użyciu), aż po funkcję odkamieniania oraz komunikowania o pojawieniu się tej konieczności.

Najciekawsze przykłady ekspresów do kawy:

Ekspres Siemens EQ.6 plus s700 TE657319RW

Urządzenie wyposażono w system sensoFlow, który dba o idealną temperaturę parzenia. Ekspres posiada młynek ceramiczny oraz wyjmowaną jednostkę zaparzania. Funkcja individualCup Volume pozwala na dopasowanie wielkości napoju do indywidualnych potrzeb danego użytkownika, a dzięki funkcji oneTouch DoubleCup ekspres zaparzy dwie kawy lub dwa napoje mleczne jednocześnie i za jednym dotknięciem przycisku. Z kolei funkcja autoMilk Clean zapewnia łatwość utrzymania urządzenia w czystości – automatyczne czyszczenie układu mlecznego odbywa się po każdym przygotowaniu kawy z mlekiem. Komfort czyszczenia urządzenia zapewnia natomiast automatyczny system Calc’n’Clean, który w jednym cyklu czyści i odkamienia ekspres. Dzięki funkcji zeroEnergy Auto-off nieużywany ekspres automatycznie wyłącza się po upływie ustawionego czasu trwania w gotowości.

Ekspres Krups Intuition Preference+ EA875U (tytanowy)

Ekspres wyposażono w dotykowy wyświetlacz SMART SCREEN, który pozwala spersonalizować każdy etap przygotowania kawy, m.in. moc, wielkość oraz proporcje mleka do kawy. Co więcej, możliwe jest utworzenie 2 profili użytkownika, nadanie im nazwy oraz przypisanie koloru. W każdym profilu można natomiast zapisać aż 7 ulubionych przepisów, co pozwala na szybkie i intuicyjne zaparzenie preferowanego napoju. Dodatkowo, ekspres posiada 15 automatycznych przepisów na różne rodzaje napojów. System mleczny One Touch Cappuccino spienia mleko (również roślinne) i pozwala przygotować 2 filiżanki kawy mlecznej jednocześnie.

Ekspres Nivona CafeRomatica 756

System Aroma Balance pozwala na dostosowanie sposobu parzenia kawy do własnych preferencji – od zrównoważonego i łagodnego smaku, po wyrazistą moc. Użytkownik może wybierać spośród trzech profili smakowych. Dzięki funkcji Moja Kawa możliwe jest także zapamiętywanie indywidualnych przepisów na kawę. Ekspres wyposażono w system wstępnego zaparzania oraz regulację ilości oraz temperatury kawy. Urządzenie przygotuje 2 filiżanki kawy jednocześnie, a dzięki funkcji OneTouch Spumatore zaparzy cappuccino za dotknięciem jednego przycisku. Utrzymanie ekspresu w czystości ułatwi wyjmowana jednostka zaparzająca, automatyczna funkcja płukania dla OneTouch Spumatore, kontrolka konieczności wymiany filtra oraz automatyczne programy odkamieniania i czyszczenia.

Ekspres Philips LatteGo Premium EP3241/50

Urządzenie oferuje 5 rodzajów kaw. Dodatkowo, funkcja Moja Kawa pozwala na dostosowanie mocy napoju oraz ustawienie proporcji mleka do kawy. Ekspres wyposażono w ceramiczny młynek oraz system Aroma Extract – producent zapewnia, że dzięki temu uzyskuje się idealny aromat, cremę i temperaturę kawy. Filtr AquaClean ma za zadanie oczyszczać wodę oraz zapobiegać odkładaniu się kamienia w urządzeniu. Dodatkowo, producent przekonuje, że LatteGo to najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka. Pojemnik można przechowywać w lodówce oraz myć w zmywarce.

DeLonghi Eletta Explore ECAM450.55S

Użytkownik może wybrać spośród ponad 40 napojów dostępnych za jednym dotknięciem. Przyjemność użytkowania zapewniają automatyczne systemy spieniania mleka i napojów roślinnych na gorąco i na zimno, a także bardzo przydatna funkcja To Go pozwalająca na przygotowanie kawy na wynos. Urządzenie wyposażono w stalowy młynek z 13-poziomową regulacją stopnia zmielenia, a także w funkcję automatycznego czyszczenia i odkamieniania.

Koniecznie sprawdź też: Jaki ekspres do kawy do domu wybrać, by parzyć najlepszą kawę? Oto najlepsze ekspresy dostępne w RTV Euro AGD [PORADNIK]