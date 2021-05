Na co zwrócić uwagę przy kupnie używanego sprzętu

Decydując się na zakup jakiegoś sprzętu często zadajemy sobie pytanie: nowy czy używany? O ile w przypadku fabrycznie nowych urządzeń nie musimy zwracać szczególnej uwagi na ich stan techniczny oraz pochodzenie, tak przy używkach nasza weryfikacja musi być dość dogłębna.

Spis treści

Musimy sobie otwarcie powiedzieć, że używany nie znaczy gorszy. Często może się zdarzyć, że urządzenie, które kupujemy jest jeszcze objęte gwarancją producenta a jego stan wizualny i fizyczny niewiele odbiega od tzw. nówki sztuki. Możemy wtedy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych i cieszyć się smartfonem, laptopem czy konsolą przez kilka kolejnych lat. Trzeba jednak uważać i dokładnie weryfikować każdy sprzęt, który zamierzamy kupić.

Laptop

Laptopy to jedne z najczęściej sprzedawanych urządzeń o statusie "używany". Decydując się na taki sprzęt warto jest przed zakupem zobaczyć go na żywo. O ile zdjęcia na portalach aukcyjnych mogą przedstawiać komputer w stanie idealnym, tak rzeczywistość może okazać się już nie taka kolorowa. Na co zwrócić uwagę na samym początku? Przede wszystkim aspekty wizualne, ponieważ już na pierwszy rzut oka możemy sprawdzić czy nie jest to sprzęt po przejściach. Lekkie zadrapania i przetarcia nie powinny wzbudzać w nas wielkich podejrzeń, ponieważ są to typowe ślady użytkowania i przed tym się nie ustrzeżemy nawet przesadnie dbając o laptopa. Naszą czujność powinny jednak podnieść takie rzeczy jak pęknięcia. Może to świadczyć o upadku komputera, przez co inne elementy wewnątrz także mogły ulec uszkodzeniu.

40330 aukcji z używanymi laptopami

Przed uruchomieniem komputera powinniśmy zwrócić uwagę na ekran, czy nie jest porysowany ani poobcierany. O ile przy obudowie jesteśmy w stanie to zrozumieć, tak wyświetlacz powinien być jednak w dobrym stanie. Kolejnym istotnym elementem jest klawiatura. Warto nacisnąć każdy klawisz i sprawdzić czy się nie zacina ani nie zapada. Kiedy wizualnie wszystko jest ok, to oczywiście uruchamiamy komputer. Należy sprawdzić wszystkie porty USB, gniazdo HDMI oraz łączność WI-FI. Ogólną kondycję sprzętu jesteśmy też w stanie sprawdzić po krótkim korzystaniu z laptopa. Powinno się "przeklikać okna", uruchomić kilka stron w przeglądarce, tego typu podstawowe działania. Warto jest się także wsłuchać w komputer, czy nie wydaje niepokojących dźwięków, które mogłyby świadczyć o złym stanie, np. dysku twardego. Należy także sprawdzić stan oraz stopień zużycia baterii. Inaczej możemy narazić się na dodatkowe koszty związane z jej wymianą albo być przywiązanym na stałe do ładowarki.

Uszkodzona matryca laptopa źródło: www.elektoda.pl

Dodatkowym atutem, który może przesądzić o kupnie takiego laptopa jest dokumentacja ze sklepu. Mamy wtedy pewność, kiedy rzeczywiście komputer był kupiony, czy ma jeszcze gwarancję, oraz przede wszystkim o tym, że nie pochodzi z nielegalnego źródła.

Smartfon

W przypadku używanych smartfonów pierwszą rzeczą nad jaką należy się zastanowić to fakt, czy dany model telefonu opłaca się w ogóle jeszcze kupować. Jeśli chcemy pocieszyć się przez kilka lat względnie dobrze działającym sprzętem, powinniśmy wybrać urządzenie, które możemy zaktualizować do najnowszej wersji systemu i posiadające parametry, które pozwolą na stabilne i komfortowe użytkowanie. Dobrze jest porównać ceny i czasami dołożyć 200 czy 300 zł do nowego telefonu. Tym bardziej, że na rynku znajdziemy aktualnie sporo nowych smartfonów w atrakcyjnych cenach.

Pęknięty ekran w telefonie źródło: www.pixabay.com

Jeśli jednak jesteśmy zdecydowani na używany model, musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Przede wszystkim pierwsze wizualne wrażenie. Poobijany telefon czy nawet lekko pęknięty ekran może świadczyć o tym, że dotychczasowy właściciel nie do końca dbał o swój sprzęt i nie wiadomo jakie usterki mogą kryć się pod obudową.

Warto także zwrócić uwagę, czy telefon nie był, np. otwierany. Mogą o tym świadczyć nienaturalnie szerokie szczeliny lub ubytki w obudowie. W przypadku smartfonów niezwykle istotnym elementem jest ekran. Koniecznie musimy sprawdzić czy nie jest popękany i mocno porysowany. Po uruchomieniu telefonu należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania, przetestować panel dotykowy, zwrócić uwagę, czy nigdzie się nie rozlewa ani nie ma ubytków. Powinniśmy także sprawdzić czy wszystkie wejścia działają poprawnie, szczególnie wejście słuchawkowe oraz port ładowania. Należy także zweryfikować, czy poprawnie czyta kartę SIM oraz kartę pamięci (jeśli posiada slot).

Należy sprawdzić wejście słuchawkowe oraz port ładowania źródło: www.pixabay.com

Jeżeli fizycznie i wizualnie nic nie wzbudza naszych podejrzeń, powinniśmy sprawdzić pochodzenie oraz dokumentację urządzenia. Dotychczasowy właściciel powinien sprzedać nam sprzęt wraz z oryginalnym pudełkiem, akcesoriami oraz dokumentem sprzedaży ze sklepu. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie numeru IMEI, czy ten na telefonie zgadza się z tym na pudełku. Na urządzeniu IMEI znajdziemy na obudowie lub pod baterią. Możemy go także uzyskać wpisując na klawiaturze kombinację i zatwierdzając słuchawką. Wtedy numer pojawi się na ekranie.

Kod do wywołania numeru IMEI

Numer IMEI możemy zweryfikować na stronie.

Konsola

W przypadku konsoli jest bardzo podobnie jak z laptopami czy smartfonami. Pierwsze wrażenie wizualne może dużo powiedzieć na temat właściciela oraz tego, jak sprzęt był użytkowany

Nintendo Switch źródło: www.ppixabay.com

Jeśli chcemy kupić konsolę musimy dokładnie sprawdzić czy poprawnie działa czytnik płyt lub kart. Po włożeniu gry do napędu praktycznie od razu na ekranie powinien się pojawić odpowiedni komunikat. Należy także zwrócić uwagę na ogólne działanie sprzętu, czy się nie zacina i po prostu działa stabilnie. Tak samo jak w przypadku laptopa, dużo o konsoli powie nam nasze ucho. Jeśli urządzenie działa zbyt głośno lub wydaje niepokojące dźwięki, warto zastanowić się na poszukaniem innego egzemplarza.

Należy także sprawdzić akcesoria dołączone do konsoli, a przede wszystkim kontrolery. Wszystkie przyciski powinny prawidłowo odbijać, nie zapadać się ani nie zacinać. Lekkie otarcia i rysy nie powinny nas dziwić, ponieważ jest to komponent, którego używamy dość intensywnie.

DualShock 4 źródło: www.pixabay.com

Standardowo powinniśmy także zweryfikować pochodzenie oraz dokumenty sprzedaży.

Przy zakupie każdego sprzętu należy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że coś może być nie tak lepiej zrezygnować z zakupu i nie narażać się na późniejsze problemy i stres. Jeśli nie mamy pewności, czy nasza wiedza jest dostateczna, aby poprawnie określić stan danego urządzenia, możemy poprosić kogoś o pomoc lub zdecydować się na nowy laptop, smartfon czy konsolę prosto ze sklepu.