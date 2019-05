Na eurowybory zabierz długopis i smartfon z aplikacją mObywatel

26 maja 2019, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy będą mogli pobrać kartę do głosowania nie tylko z dowodem osobistym, ale również z aplikacją mObywatel.

Spis treści

Podczas eurowyborów głosujący będą mogli potwierdzić swoją tożsamość w obwodowych komisjach wyborczych nie tylko na podstawie dowodów osobistych czy paszportów, ale również przy pomocy aplikacji mObywatel. Taką możliwość potwierdza uchwała Państwowej Komisji Wyborczej (nr 70/2019 z dnia 26 kwietnia 2019), w której zapisano wytyczne dla lokalnych komisji. W rozdziale IV (punkt 38, podpunkt 1) dokumentu wskazano: „Przed wydaniem kart do głosowania komisja: sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu z fotografią (...) Tożsamość wyborcy może zostać także stwierdzona na podstawie mTożsamości, tj. usługi dostępnej w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel.”

– To ważna informacja dla ponad 200 tysięcy Polaków, którzy już pobrali aplikację mObywatel i aktywnie jej używają – mówihttps://www.pcworld.pl/news/E-dowod-wszystko-co-trzeba-o-nim-wiedziec,412356.html, minister cyfryzacji. – Od września zeszłego roku aplikacja ma umocowanie prawne. Teraz chcemy, by jak najwięcej osób z niej korzystało – deklaruje minister.

mObywatel – jak to działa?

mObywatel to publiczna aplikacja mobilna, wydana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Natomiast mTożsamość to dostępna w niej usługa (piszemy o niej szerzej tutaj). Aplikacja korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych: imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał dokument. Dane te można w każdej chwili wyświetlić na ekranie smartfona.

Komisja wyborcza zweryfikuje mTożsamość, tak samo jak każdy inny dokument, może również skorzystać z mWeryfikatora. Kierować będzie się również elementami, które potwierdzają wiarygodność wyświetlanych danych, ich bezpieczeństwo i ważność. A więc hologramem (godło Rzeczypospolitej Polskiej w lewym górnym rogu ekranu), datą ostatniej aktualizacji, znakiem wodnym (godłem Rzeczypospolitej Polskiej pod danymi osobowymi), elementem dynamicznym (flagą Rzeczypospolitej Polskiej w lewym dolnym rogu).

To ważne!

By móc korzystać z mTożsamości należy najpierw założyć Profil Zaufany. Najprościej wejść na www.pz.gov.pl i potwierdzić go z pomocą jednego z 10 banków (przez bankowość elektroniczną) lub w jednym z 1500 punktów stacjonarnych. Nie można odkładać tego na ostatnią chwilę, np. na dzień wyborów. Jeśli lokalna komisja nie będzie chciała potwierdzić tożsamości na podstawie mTożsamości, należy powołać się na uchwałę PKW nr 70/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 (rozdział IV, punkt 38, podpunkt 1). Ewentualnie poprosić, by komisja skontaktowała się telefonicznie z przedstawicielem PKW i potwierdziła treść uchwały.

Dla kogo mObywatel?

Aplikacja mObywatel z mTożsamością dostępna jest na smartfony z systemem iOS i Android (od wersji 6.0 wzwyż). Inne usługi w mObywatelu – jak mPojazd (dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu, polisy OC i karty pojazdu), mLegitymacja studencka, mLegitymacja szkolna – dostępne są obecnie wyłącznie na smartfony z systemem Android (od 6.0 wzwyż). Już dziś dzięki mTożsamości można okazać swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie wprost nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Np. przy odbieraniu przesyłek poleconych na poczcie, przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy rejestracji w ramach usług takich jak siłownie, sklepy, usługi medyczne czy hotele. mTożsamość nie zastąpi natomiast dowodu osobistego np. u notariusza czy w sądzie.

Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych.