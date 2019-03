Na jak długo powinna starczyć bateria iPhone'a, iPad'a i MacBook'a

Czy uważasz, że zbyt często musisz ładować iPhone'a lub iPada? Oto, czego powinieneś oczekiwać od baterii w urządzeniach z systemem iOS.

Źródło: macworld

Z biegiem czasu baterie w telefonach iPhone, tabletach iPad i laptopach MacBook ulegają degradacji, co oznacza, że nie są ładowane do całkowitej pojemności i mają krótszy czas działania. Ale jak długo powinno działać Twoje urządzenie każdego dnia?

W tym artykule przyjrzymy się, jakiego czasu pracy powinieneś oczekiwać od swojego smartfona, tabletu lub laptopa, a także jaka żywotności jego baterii.

Jak długo powinien działać iPhone pomiędzy ładowaniami?

Chcielibyśmy móc udzielić ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ale prawdą jest, że istnieje ogromna liczba czynników, które mogą mieć wpływ na zachowanie baterii w danym dniu. Zaczynają się one od aplikacji, których używasz (szczególnie tych działających w tle), do siły sygnału sieci w Twojej okolicy.

Na przykład, granie w gry na iPhone'ie wymaga stałego wyświetlania na wyświetlaczu i skomplikowanych obliczeń procesora oraz grafiki w trakcie całej rozgrywki, co pochłania dużo energii. Dla porównania, przeglądanie Facebook'a również wiąże się z wyświetlaniem, ale wykonywanych jest dużo mniej obliczeń. Możesz więc oczekiwać, że grając będziesz sięgał po ładowarkę znacznie wcześniej niż przeglądająca sieć lub oglądając film.

To samo dotyczy tych, którzy mieszkają w obszarach, gdzie sygnał ze stacji bazowej jest słaby. Telefon zużywa wtedy dużo więcej energii na zapewnienie stabilnego połączenia ze stacją bazową.

Apple jest ostrożny, jeśli chodzi o żywotność baterii, jak widać na stronie internetowej iPhone XR, gdzie stwierdzono, że telefon ma "Najdłuższy czas pracy baterii w historii iPhone". To świetnie, ufamy, że jest to również prawda, ale kiedy szukasz szczegółów, to jedyne, co można znaleźć to zastrzeżenie, że "żywotność baterii zmienia się w zależności od sposobu użytkowania i konfiguracji".

Źródło: Apple

Z reguły przy standardowym użytkowaniu obejmującym włączone Wi-Fi, GPS, NFC, i Bluetooth, dwie lub trzy godziny aktywnego użytkowania telefonu, czyli przeglądanie mediów społecznościowych i stron internetowych, słuchanie podcastów, muzyki lub oglądanie filmów Twój iPhone powinien bez problemu wytrzymać do końca dnia bez doładowywania.

Jak szybko bateria traci swoje właściwości?

Na to pytanie również nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Istnieje wiele czynników, które wpływają na stopień i szybkość zużywania się ogniw w baterii. Podczas, gdy każda bateria, która opuszcza fabrykę Apple jest prawie identyczne, chemikalia wewnątrz nich będą narażone na różne warunki środowiskowe w zależności od tego, gdzie mieszka użytkownik i jak korzysta z telefonu. Bateria telefonu używanego w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach zużyje się szybciej.

Istnieją pewne wskazówki, jak ładować baterię w celu utrzymania jej w dobrej formie przez jak najdłuższy czas, które możesz przeczytać w naszym artykule.

Jednym ze sposobów, aby sprawdzić potencjalną żywotność baterii jest obliczenie cykli ładowania. Jeden cykl ładowania to pełne naładowanie baterii od 0 procent do 100 procent. Oznacza to, że nie każde ładowanie, ładowanie baterii "do pełna" to jeden cykl ładowania.

Jeśli Twój akumulator jest naładowany w 25 procentach doładowanie go do 100 procent spowoduje wykonanie 75 procent jednego cyklu ładowania. Dopiero po naładowaniu o dodatkowe 25 procent następnego dnia akumulator kończy cały cykl ładowania, ponieważ 75 procent i 25 procent = 100 procent.

Źródło: Apple

Firma Apple stwierdza na swojej stronie internetowej, że "normalna bateria została zaprojektowana w taki sposób, aby zachować do 80% pierwotnej pojemności przy 500 pełnych cyklach ładowania podczas pracy w normalnych warunkach". Z tego możemy przypuszczać, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, bateria iPhone'a powinna nadal działać na poziomie około 80 procent jej oryginalnej pojemności przez półtora roku po zakupie, a może więcej, jeśli jesteś lekkim użytkownikiem.

Możesz sprawdzić stan baterii w ustawieniach systemu iOS.

Jak długo powinien działać iPad pomiędzy ładowaniami?

Podobnie jak w przypadku iPhone'a, istnieją różne aplikacje i czynności, które będą rozładowywać akumulator iPad'a szybciej niż w przypadku innych. Również w tym przypadku Apple nie podaje dokładnych danych. Informuje jedynie o 10 godzinach surfowania po sieci za pomocą Wi-Fi, oglądania filmów lub słuchania muzyki.

Jaka jest żywotność baterii iPad'a?

Akumulatory iPada zachowują się tak samo jak akumulatory w iPhone'ach, co oznacza, że przechodzą przez cykle ładowania, a nie tylko to, ile razy doładujesz je do 100 procent. W przeciwieństwie do iPhone'ów, Apple nie podaje liczby cykli, dla iPad'ów. Baterie zastosowane w tablecie są jednak sporo większe i wymagają rzadszego ładowania niż w przypadku. Jeśli martwisz się, że bateria w twoim urządzeniu nie działa prawidło radzimy skontaktować się z działem wsparcia Apple, który jest w stanie przeprowadzić odpowiednie testy diagnostyczne w celu sprawdzenia stanu baterii.

Baterie w MacBook'ach

W przypadku komputerów przenośnych od Apple firma bardziej precyzyjnie określa ile komputer powinien wytrzymać na pojedynczym ładowaniu, jaka jest żywotność baterii (ilośc cykli, po których bateria nadal będzie działać prawidłowo) oraz pozwala w łatwy sposób sprawdzić, ile cykli ładowania posiada bateria. Jeżeli komputer zauważy, że bateria nie działa prawidłowo poinformuje o tym użytkownika. Gdy komputer ma wykupiony plan AppleCare Protection Plan (3 letnia rozszerzona gwarancja producenta) Apple zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany baterii, jeżeli jej pojemność wynosi mniej niż 80 procent. W przypadku starszych modeli laptopów (do 2008 roku) bateria może być wymieniona samodzielnie. W innych przypadkach bateria jest wbudowana, a jej wymiana utrudniona.

Jak sprawdzić ilość cykli baterii w macOS?

Aby sprawdzić ilośc cykli baterii w komputerze MacBook:

Przytrzymaj klawisz Option i kliknij menu Apple (). Wybierz opcję Informacje o systemie.

W sekcji Sprzęt okna Informacje o systemie wybierz opcję Zasilanie. Bieżąca liczba cykli ładowania baterii jest wyświetlana w sekcji Informacje o baterii.

Źródło: Apple

Limit cykli ładowania baterii w komputerach MacBook

W przypadku MacBook'ów Apple podaje limit cykli ładowania baterii danego komputera. Po jej przekroczeniu uznaje się baterię za zużytą i zaleca jej wymianę. Mimo tego wielu użytkowników przekroczyło próg, a ich bateria nadal funkcjonowała prawidłowo jeszcze przez prawie wiele cykli.

Oto limity cykli ładowania baterii dla poszczególnych modelu: