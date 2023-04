Na jaki odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mycia podłogi warto się zdecydować? Wybrałam kilka modeli i nie zawaham się ich polecić

Szukasz wielofunkcyjnego urządzenia do sprzątania, które pozwoli ci zadbać o porządek w całym domu, a do tego sprawi, że czynność ta będzie znacznie przyjemniejsza? Mam podpowiedź - odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mopowania. Na rynku znajdziemy szeroki wybór tego typu sprzętów, a ja spróbuję powiedzieć, na które modele szczególnie warto zwrócić uwagę.

Spis treści

Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01

To wielofunkcyjne urządzenie, które sprawdzi się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, w tym podłóg i dywanów, ale nie tylko. W zestawie znajdziemy szereg akcesoriów, które przydadzą się przy zbieraniu zanieczyszczeń np. z wnętrza samochodu, a także umożliwią wyczyszczenie kafelków czy paneli. Do dyspozycji mamy elastyczną końcówkę, ssawkę 2w1, szczelinówkę, elektroszczotkę główną, mini elektroszczotkę oraz nasadkę Aqua. Zatrzymajmy się przy tej ostatniej - końcówka ta pozwala na jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Pojemność zbiornika na wodę wynosi 280 ml. Co istotne, wciąga zabrudzenia niezależnie od kierunku ruchu, a także automatycznie zwiększa moc ssania w momencie, kiedy jest to potrzebne. Poza tym możemy samodzielnie decydować o trybie pracy - do wyboru mamy 3 stopnie.

Jak deklaruje producent, dany model pozwala na sprzątanie przez maksymalnie 80 minut na jednym naładowaniu, zakładając, że będziemy korzystać z niższych mocy działania. W przypadku odkurzania w trybie turbo, możemy działać przez 28 minut, a więc naprawdę sporo. Niestety producent nie podaje nigdzie informacji o pojemności baterii. Dodatkowym udogodnieniem jest nasadka 360° wyposażona w podświetlenie LED, a także cyfrowy wyświetlacz, na którym odczytamy aktualny poziom naładowania baterii. Mamy tutaj do czynienia z odkurzaczem bezworkowym - wszelkie nieczystości trafiają bezpośrednio do zbiornika o pojemności 600 ml. Aby pozbyć się kurzu, wystarczy otworzyć pojemnik bezpośrednio nad koszem. Dodam jeszcze, że w zestawie znajdziemy dwie nakładki z mikrofibry, dodatkowy filtr oraz stację dokującą. Waga urządzenia to ok. 3 kg.

Electrolux Power Hygienic 800 EP81HB25WU

Elegancki, stylowy i wyposażony w szereg funkcji - Electrolux Power Hygienic 800 to odkurzacz, który sprosta wielu wymaganiom, a do tego będzie ciekawie prezentował się w domowych wnętrzach. Muszę przyznać, że design odkurzaczy tego producenta stoi na wysokim poziomie. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w zestawie, bo to właśnie dołączone akcesoria sprawiają, że urządzenie jest tak praktyczne. Do dyspozycji mamy: elastyczną końcówkę, elektroszczotkę z technologią BedProPower UV+, ssawkę do delikatnych powierzchni, szczotkę szczelinową oraz szczotkę do mycia podłóg PowerPro Mop, wyposażoną w dwie obracające się nakładki mopujące (jak deklaruje producent prędkość dysków wynosi 260 obrotów na minutę). Otrzymujemy zatem wszystko, co jest potrzebne, aby wyczyścić podłogi twarde (na sucho i mokro), dywany, tapicerki, materace czy wnętrza aut.

Akumulator o pojemności 2500 mAh pozwala na sprzątanie przez około 35 minut przy ustawieniu najniższej mocy i 6 minut w trybie najmocniejszym. Znalazłam również informację, że czas ładowania baterii to około 2,5 godziny. Brakuje jednak szczegółów, na jaką moc ssącą możemy liczyć. Wiemy tylko, że do wyboru mamy 4 tryby pracy, w tym automatyczny. Warto też wspomnieć o zbiorniku na zanieczyszczenia - jest bezworkowy, a jego pojemność to 400 ml. Aby pozbyć się zanieczyszczeń wystarczy odłączyć zbiornik i wysypać brud do kosza. Na głównym module umieszczono dwa przyciski sterujące oraz wyświetlacz LED, na którym możemy odczytać dane dotyczące poziomu naładowania odkurzacza czy aktualnego trybu pracy. Pojawiają się też tam komunikaty o konieczności wymiany filtra czy wyczyszczeniu poszczególnych elementów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak sprawuje się w praktyce, zajrzyjcie do naszej recenzji tego modelu - przejdź do materiału.

Samsung Jet 90 premium VS20R9048T3/GE

A co powiecie na model od Samsunga? To odkurzacz bezprzewodowy z wyższej półki cenowej, ale trzeba zaznaczyć, że otrzymujemy tutaj wysokiej jakości sprzęt z wieloma możliwościami. Urządzenie sprawdzi się do czyszczenia podłóg zarówno na sucho, jak mokro, dywanów czy takich powierzchni, jak tapicerki, materace czy wnętrza aut. Mamy tutaj do dyspozycji odłączany moduł ręczny, dzięki czemu z łatwością dotrzemy do trudno dostępnych miejsca. W zestawie znajdziemy elektroszczotkę Soft Action wyposażona w antystatyczne włosie ułatwiające zbieranie zanieczyszczeń, mini elektroszczotkę, która sprawdzi się do zbierania kurzu, sierści czy włosów z kanap czy materacy. elastyczną końcówkę, końcówkę do kurzu oraz szczelinówkę. Poza tym, do dyspozycji mamy nakładkę do mopowania z dwoma obracającymi się mopami z mikrofibry (w zestawie znajdziemy dwie nakładki wielokrotnego użytku i dwie ściereczki do jednorazowego sprzątania).

Jak deklaruje producent moc silnika wynosi 550 W, a jeśli chodzi o moc ssącą jest to maksymalnie 200 W. A co z czasem pracy? Odkurzacz został wyposażony w akumulator o pojemności 3000 mAh, który pozwala na sprzątanie przez ok. 60 minut - przy ustawieniu minimalnej mocy. W trybie średnim jest to 30 minut, a na maksymalnych obrotach możemy odkurzać przez 6 minut. Bez problemu powinniśmy wysprzątać nawet duże mieszkanie. Poza tym zawsze można pomyśleć o zakupie dodatkowej baterii, tym bardziej, że stacja dokująca posiada dodatkowy adapter na ładowanie drugiego akumulatora. Jeśli chodzi o pojemność zbiornika na kurz, mamy tu do dyspozycji 500 ml. Podobnie, jak w przypadku innych modeli, na górnej części modułu głównego umieszczono wyświetlacz, na którym pokazywane są informacje o wybranym poziomie mocy, rodzaju dołączonej szczotki czy komunikaty mówiące np. o tym, że należy wyczyścić szczotkę. Warto jeszcze wspomnieć o jednym ciekawym udogodnieniu, a mianowicie o rurze teleskopowej, którą możemy regulować - do wyboru mamy 4 stopnie, zatem każdy będzie mógł dobrać odpowiednią długość do swojego wzrostu. W zestawie otrzymujemy stację dokującą ze specjalnymi uchwytami na akcesoria i tak jak wspomniałam wyżej, z dodatkowym miejscem na ładowanie baterii.

Dreame H11

Nowoczesny odkurzacz bezprzewodowy Dreame H11 zdecydowanie wyróżnia się nietypowym wyglądem - konstrukcja odkurzacza została przemyślana w ten sposób, że część ze zbiornikiem, silnikiem i akumulatorem została rozmieszczona w dolnej części. To sprawia, że prowadzenie urządzenia jest wygodniejsze i lżejsze - jego waga to 4,5 kg. Odkurzacz został wyposażony w dwa zbiorniki - na wodę czystą (900 ml) i na brudną wodę/kurz (500 ml). Wewnątrz umieszczono silnik szczotkowy, który zapewnia moc ssania na poziomie 5500 Pa (moc silnika to 170 W) oraz akumulator o pojemności - jak deklaruje producent - 6 x 2500 mAh, umożliwiający pracę przez ok. 30 minut na jednym naładowaniu. Do dyspozycji mamy dwa tryby - Eco oraz Max, które możemy dowolnie zmieniać za pomocą przycisków na rączce, w zależności od rodzaju zabrudzeń.

Należy zaznaczyć, że urządzenia posiada funkcję jednoczesnego odkurzania i mycia podłogi. Ciekawym udogodnieniem jest też tryb automatycznego czyszczenia szczotki, gdy odkurzacz znajduje się na stacji dokującej. Na głównym module urządzenia umieszczono wyświetlacz, na którym znajdziemy informacje o stanie baterii, błędach oraz napełnieniu zbiorników. Niestety nie mamy tutaj funkcji odkurzacza ręcznego. Można wręcz powiedzieć, że Dreame H11 to bardziej mop niż odkurzacz, ponieważ czyszczenie podłogi na mokro to jego główne zadanie - przy okazji odkurzacz on zanieczyszczenia, które znajdują się na powierzchni. Sprawdzi się przede wszystkim na panelach, kafelkach czy innych tego typu podłożach. Dlatego jeśli posiadacie np. standardowy odkurzacz, ale zależy Wam na wygodnym i sprawnym mopowaniu, jest to ciekawe uzupełnienie. W zestawie znajdziemy dodatkowy filtr, stację dokująca, uchwyt na akcesoria, uniwersalny środek czyszczący, szczoteczkę do czyszczenia.

Tefal X-Force Flex 12.60 Aqua TY98C0

Jeśli chodzi o odkurzacze z funkcją mopowania, to na uwagę zasługuje jeden z modeli marki Tefal. Odkurzacz X-Force Flex 12.60 Aqua TY98C0 to sprzęt wielofunkcyjny, który upora się z różnego rodzaju zanieczyszczeniami. W zestawie znajdziemy takie akcesoria, jak: elektoszczotka Deep Power LED Vision przeznaczona do podłóg i dywanów, miniturboszczotka nadająca się do zbierania sierści, miękka szczotka do mebli tapicerowanych, ssawka szczelinowa do trudno dostępnych miejsc, dwie zintegrowane szczotki EasyBrush oraz głowica Aqua 2w1, do odkurzania i mopowania. To ten ostatni element wydaje się najciekawszy - dzięki tej nakładce możemy jednocześnie odkurzać i myć podłogę. Co ciekawe, wszystkie zanieczyszczenia są wciągane niezależnie od kierunku ruchu - mechanizm zasysający znajduje się z przodu i z tyłu głowicy. Do tego, za pomocą jednego kliknięcia, możemy całkowicie wyłączyć przepływ wody. Warto wspomnieć o jeszcze jednym udogodnieniu, a mianowicie o zginanej rurze Flex. Dzięki tej funkcji z łatwością będziemy mogli odkurzać przestrzenie pod niskimi meblami bez konieczności schylania się.

A co z mocą działania i czasem? W przypadku tego modelu moc ssąca wynosi 150 AW. Niestety na stronie producenta nie znajdziemy informacji o pojemności akumulatora, ale deklarowana jest informacja, że urządzenie może działać przez ok 45 minut na jednym naładowaniu z najniższą mocą i 17 minut w trybie turbo. Poza tym możemy skorzystać z trybu automatycznego. Aby uruchomić najwyższą moc, musimy użyć specjalnego przycisku Boost umieszczonego na rękojeści. Otrzymujemy całkiem pojemny zbiornik na zanieczyszczenia - ma on 900 ml. Oczywiście nie zabrakło cyfrowego panelu, na którym znajdziemy informacje o wybranym trybie czy stanie baterii.

Jaki odkurzacz bezprzewodowy wybrać?

Rynek odkurzaczy bezprzewodowych jest naprawdę spory i stale się powiększa. Producenci prześcigają się w wymyślaniu nowych technologii i funkcji, wypuszczając coraz to nowsze wersje tego typu sprzętów. Jedno jest pewne, coraz częściej możemy liczyć na dobrej jakości sprzęt bez wydawania fortuny. Oczywiście trzeba wiedzieć, na jakie parametry zwrócić szczególną uwagę, aby wybór padł na model dostosowany do naszych potrzeb oraz wymagań. Przede wszystkim warto pamiętać o takich kwestiach, jak:

Moc

Czas działania na jednym naładowaniu

System filtracji

Rozmiar pojemnika na zanieczyszczenia

Funkcjonalność (tryby, sposób działania, zastosowane technologie)

Akcesoria w zestawie

Waga

Jakość wykonania

Poziom generowanego hałasu

O tych wszystkich czynnikach, piszę szczegółowo innym materiale

Odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mycia - na co zwrócić uwagę?

Tak jak wspomniałam wyżej, w odkurzaczach bezprzewodowych możemy liczyć na coraz więcej funkcji oraz nowych technologii. Jedną z nich jest funkcja mopowania podłogi. Aktualnie na rynku możemy znaleźć coraz więcej modeli wyposażonych w specjalne nakładki i akcesoria, które umożliwiają taką czynność. Jak to działa? Zazwyczaj w zestawie wraz z odkurzaczem, otrzymujemy dodatkową głowicę, do której zamocowane są specjalne ściereczki z mikrofibry oraz zbiornik na wodę. Rodzaj nakładek czy sposób ich działania różni się w zależności od modelu, o czym możecie przekonać się, przeglądając powyższe zestawienie.

W przypadku zakupu odkurzacza bezprzewodowego z funkcją mycia podłogi należy zwrócić uwagę na te same czynniki, o których wspomniałam w poprzednim akapicie. Oprócz tego istotne mogą okazać się takie kwestie, jak:

Pojemność zbiornika na wodę

Sposób dozowania wody

Rodzaj głowicy oraz nakładek mopujących

Czyszczenie elementów mopujących

Funkcjonalność zastosowanej technologii (np. czy możliwe jest jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi)

Koszt zakupu dodatkowych mopów/ściereczek

A jeśli chcecie przeczytać więcej o zaletach odkurzaczy bezprzewodowych, zajrzyjcie tutaj.