Na jakim stopniu rozwoju jest nasza cywilizacja?

Na jakim poziomie w skali Kardaszowa znajduje się Ziemia? Kiedy i jakie technologie zaprowadzą ludzkość na wyższy stopień?

Spis treści

W 1964 roku rosyjski astronom Nikołaj Kardaszow wymyślił klasyfikację zaawansowania technologicznego cywilizacji. Kryterium miała być ilość wykorzystywanej przez nie energii. Skalę rozwijali także inni naukowcy, powstało nawet równanie Drake'a określające, ile cywilizacji technologicznych może istnieć w naszej Galaktyce. Opisuje ono mechanizmy wpływające na ich powstawanie. Niestety w skali Kardaszowa jesteśmy... zerem. Przeczytajcie czym charakteryzują się poszczególne poziomy.

Nikolaj Siemionowicz Kardaszow

Typ 0

Poziom 0 nie występuje w pierwszej, oryginalnej skali Kardaszowa. Aczkolwiek cywilizacja ziemska jest jego przykładem. Należą do niego tzw. kultury subglobalne potrafiące opuścić planetę, ale nie eksplorujące niczego poza Układem Słonecznym. Powinny być w stanie prowadzić życie miejskie, posiadać własne pismo, rozwinięty handel i wznosić monumentalne budowle. Cywilizacja starożytnego Egiptu jest uznawana za pierwszą tego typu. Według niektórych naukowców, w tym Michio Kaku, do następnego etapu powinniśmy przejść w ciągu stu najbliższych lat.

Typ I

Typ pierwszy to kultura planetarna, do której aspirujemy. Oznacza to cywilizację potrafiącą wykorzystać wszystkie zasoby planety. Obejmuje ona np. kontrolę klęsk żywiołowych czy wykorzystywanie reakcji termojądrowych. Takie cywilizacje potrafią kolonizować kosmos, budować urządzenia do podróży międzygwiezdnych, wytwarzać energię przy pomocy wiatru słonecznego czy tworzyć sztuczną inteligencję.

Typ II

Kolejny typ obejmuje cywilizacje wykorzystujące całą energię emitowaną przez Słońce. Są one na tyle rozwinięte, że zdołają nawet niszczyć inne planety. Potrafią podróżować w przestrzeni międzygwiezdnej, wywoływać sztuczne przyciąganie oraz tworzyć komputery Matrioszki o gigantycznych możliwościach obliczeniowych zbudowanych na wzór sfer Dysona. Przykładem kultur gwiezdnych są fikcyjne cywilizacje z filmu Star Trek oraz gry Warhammer 40 000.

Typ III

Trzeci typ, czyli tzw. kultury galaktyczne, cechuje zdolność do wykorzystania energii całej galaktyki. Taka cywilizacja kolonizuje wszystkie układy planetarne, czerpiąc energię z milionów gwiazd, a nawet czarnych dziur.

Typy IV - VII

Trudno jest pojąć poziom kolejnych kultur Wszechświata. Z naszego punktu widzenia takie istoty miałyby niemalże boskie umiejętności. Mogłyby manipulować czasoprzestrzenią, odwrócić entropię i stać się nieśmiertelne. Byłyby zdolne kreować inne Wszechświaty, pozyskiwać energię ze wszystkiego, a cywilizacja stałaby się nieskończona.

Technologie przyszłości

Czy z naszymi skłonnościami do samozniszczenia osiągniemy wyższy poziom? Przyszłość może nas zaskoczyć. Technologie pozwalające nam wskoczyć na wyższy level z pewnością będą dotyczyły postępu w medycynie, nanotechnologii, kosmonautyce, robotyce i genetyce. Pojawią się również miniaturowe ogniwa jądrowe, podróże międzykontynentalne z szybkością ponaddźwiękową oraz możliwość klonowania człowieka. W odleglejszym czasie możemy spodziewać się nawet wojsk kosmicznych czy wykorzystywania energii grawitacyjnej oraz chirurgii komórkowej.

