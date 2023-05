Na kolejny procesor w MacBookach poczekamy zdecydowanie dłużej. Jednak to nie Apple jest temu winne

Nadchodzący procesor Apple M3 miał dać fanom firmy sporo powodów do zadowolenia., Według pierwszych raportów, dzięki wykorzystaniu nowego procesu technologicznego 3 nm od TSMC, miał on przynieść nie tylko zdecydowanie większy skok w wydajności w porównaniu do M2, ale też przy okazji większą energooszczędność, co miało przełożyć się na jeszcze lepszy czas działania na baterii. Okazuje się jednak, że procesor planowany na 2023 roku może mocno się opóźnić przez problemy produkcyjne.

Według nowych informacji zaprezentowanych na Twitterze przez @Tech_Reve, producent układów scalonych TSMC, który miał zaopatrywać Apple w swoje najnowsze układy 3 nm, nie jest w tym momencie w stanie sprostać zapotrzebowaniu firmy na tak dużą ilość czipów - miały one przecież trafić nie tylko do nowych Maców, ale także iPadów Pro. Okazuje się, że nowa technologia nie przynosi tak wielu sprawnych procesorów, jak na początku zakładano.

Zobacz również:

Update: No M3 Mac or iPad for this year

Due to yield issues with TSMC not being able to supply enough of the M3 to Apple, Apple has delayed the release of the M3 until next year.

So there will be no M3 Macs and no M3 iPads this year. pic.twitter.com/faL9l7n53s