Na nowe AirPods Pro poczekamy jeszcze dłużej?! Kolejne złe wieści

Wygląda na to, że premiera słuchawek AirPods Pro 2 może zostać ponownie przesunięta. Dlaczego Apple podjęło taką decyzję?

Wszystkie dotychczasowe prognozy pozwalały nam przypuszczać, że druga generacja słuchawek AirPods Pro pojawi się na rynku w pierwszym, lub, w najgorszym przypadku, w drugim kwartale przyszłego roku. Wydawało się dosyć bezpiecznym przewidywaniem.

Najnowsze przecieki sugerują jednak, że przyjdzie nam na nie poczekać nawet dłużej. Już niedługo miną dwa lata od momentu premiery pierwszej generacji bezprzewodowych słuchawek Apple. A jeżeli ostatnie plotki okażą się prawdziwe, to swojego następcę poznają dopiero przy okazji trzeciej rocznicy rynkowego debiutu.

Let me update this report. Not coming until Q3 2022 https://t.co/O3FNmnS4S2 — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 7, 2021

Na twitterowym profilu @LeaksApplePro pojawiły się złe wieści dla osób czekających na nową generację słuchawek AirPods Pro. Kolejne przesunięcie terminu premiery wydaje się niespotykane w przypadku Apple, które przynajmniej raz w roku aktualizuje swoją ofertę i wypuszcza na rynek nowe wersje dostępnych już produktów. Mimo tego nowe przewidywanie mówią nam o trzecim kwartale 2022 roku, jako momencie debiutu AirPods Pro 2. Dlaczego więc ich premiera ma być ponownie opóźniona?

Tego w chwili obecnej nie wiemy. Autor przecieku nie podał nam przyczyn takiej decyzji. Możemy jedynie przypuszczać, że ma to związek z kryzysem na rynku półprzewodników, z którym producenci elektroniki zmagają się już od dłuższego czasu. Bardzo prawdopodobne jest także, że to ze względu na to dopiero dzisiaj rozpoczęła się przedsprzedaż nowych zegarków Apple Watch Series 7. Do tego momentu nie pojawiły się też żadne informacje o rozpoczęciu produkcji AirPods Pro 2.

Warto także pamiętać, że jeszcze przed końcem tego roku na rynku ma pojawić się trzecia generacja bazowych słuchawek AirPods. Być może decyzja o przesunięciu premiery AirPods Pro ma związek z tym wydarzeniem. Prezentując dwa podobne urządzenia w krótkim odstępie czasu Apple mogło ryzykować, że zwykłe AirPods sprzedadzą się słabo, ponieważ część chętnych mogłoby chcieć poczekać na debiut ich mocniejszej wersji.

