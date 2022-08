Na noże 2 – kiedy premiera Szklanej Cebuli? Zwiastun, fabuła i obsada kryminału Netflixa

Pierwsza część Na noże odniosła zaskakujący sukces, nic więc dziwnego, że w drodze na ekrany jest już kontynuacja przygód detektywa Benoita Blanca. Kryminał o ekstrawaganckim tytule Glass Onion: film z serii Na noże tym razem pojawi się nie w kinach, a na platformie Netflix. Kiedy możemy liczyć na premierę Na noże 2? Kto tym razem pojawi się w obsadzie?

Na noże 2 – najważniejsze informacje

Tytuł: Glass Onion: film z serii Na noże

Glass Onion: film z serii Na noże Reżyseria: Rian Johnson

Rian Johnson Scenariusz: Rian Johnson

Rian Johnson Gatunek: kryminał

kryminał Kraj produkcji: USA

Glass Onion (ang. Szklana cebula) to kontynuacja Na noże – kinowego przeboju z 2019 roku. Prawa do sequeli filmu nabył Netflix i kolejne części serii będą ukazywały się właśnie na tej platformie.

Fabuła

Na razie Netflix ujawnił bardzo mało informacji na temat Na noże 2. Z całą pewnością akcja będzie rozgrywać się w Grecji. Jako główny bohater powróci detektyw Benoit Blanc, który będzie musiał znaleźć mordercę w gronie bogatych i barwnych osobistości. Według Johnsona historia będzie opowiedziana w zupełnie inny sposób niż w części 1, pojawi się też większa liczba morderstw. Film będzie oczywiście nawiązywał do kryminałów Agathy Christie, ale również do filmu z 1973 roku pt. Ostatnie słowo Sheili.

Enigmatyczny tytuł filmu pochodzi od piosenki zespołu The Beatles. Według Riana Johnsona w drugiej części Na noże, w jednym z monologów Blanc tworzy dziwną metaforę – scenarzyście bardzo zależało, by zawierała ona nawiązanie do szkła. Za inspirację posłużyła w końcu piosenka Johna Lennona pt. Szklana cebula, napisana, by zakpić z fanów szukających głębokiego znaczenia w utworach zespołu.

Data premiery

Premiera Glass Onion: film z serii Na noże odbędzie się 23 grudnia 2022 roku.

Obsada

Pierwsza część Na noże mogła pochwalić się plejadą znakomitych aktorów. Choć nikt z nich raczej nie pojawi się w części drugiej, Glass Onion pod względem obsady prezentuje się równie imponująco.

W filmie pojawi się:

Daniel Craig – detektyw Benoit Blanc

– detektyw Benoit Blanc Edward Norton

Ethan Hawke

Kate Hudson

Dave Bautista

Kathryn Hahn

Madelyn Cline

Jessica Henwick

Janelle Monáe

Leslie Odom Jr.

Na razie nie wiadomo, kogo zagrają poszczególni aktorzy.

Zdjęcia

Do tej pory Netflix zaprezentował dwa zdjęcia z Na noże 2:

fot. Netflix fot. Netflix

